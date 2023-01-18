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Шольц назвал поражение России условием окончания конфликта на Украине

Канцлер Германии Шольц: для завершения конфликта на Украине Россия должна проиграть
Олаф Шольц
Олаф Шольц (Фото: Arnd Wiegmann / Reuters)

Конфликт на Украине закончится, если Россия потерпит поражение, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Чтобы война закончилась, Россия должна проиграть. Вот почему постоянно поставляем Украине большое количество вооружений при тесных консультациях с нашими партнерами», — сказал он.

Канцлер уже заявлял, что победу России на Украине нельзя допускать. «Россия не должна выиграть эту войну. Международное право должно одержать верх», — говорил он в апреле 2022 года. Целостность границ и территориальная целостность государства остаются основополагающими принципами европейской безопасности, отмечал канцлер, называя «навязываемый» Москвой мир неприемлемым.

При этом глава правительства ФРГ призывал избегать столкновения России и НАТО. В декабре канцлер выступал за то, чтобы не дать «оборваться нити» переговоров с Россией, даже с учетом того, что между Москвой и Западом есть разногласия по Украине.

Президент Владимир Путин 18 января заявил, что победа России в спецоперации на Украине неизбежна. Песков отмечал, что поставки Украине вооружений не способствуют дипломатическому урегулированию конфликта, но не помешают достижению целей спецоперации.

Теги
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Давос Олаф Шольц давосский форум Украина урегулирование конфликта

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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