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Захарова назвала «глупостью» слова о «поражении России» в докладе Риги

Захарова: слова главы МИД Латвии о «разгроме России» являются «болезненной глупостью»
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Доклад главы МИД Латвии Эдгара Ринкевича, в котором он назвал «разгром России» одним из приоритетов внешней политики страны, является глупостью. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Это вопрос, на мой взгляд, какой-то болезненной глупости, неумения просчитать не на какой-то там два хода вперед, неумение просчитать ситуацию, в которой находится», — заявила Захарова.

Материал дополняется

Персоны

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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