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В Белом доме сочли оскорбительными слова Лаврова о «русском вопросе»

Белый дом счел оскорбительными слова Лаврова о стремлении США «решить «русский вопрос»
Лавров сравнил попытки США создать противостоящую России коалицию с действиями Гитлера, а также заявил о стремлении «решить «русский вопрос». В Белом доме эти слова сочли абсурдными и оскорбительными.

Вашингтон считает оскорбительным высказывание главы российского МИДа Сергея Лаврова, в котором он сравнил действия США с поступками Адольфа Гитлера, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает Reuters.

Ранее российский министр заявил, что попытки США создать коалицию для противостояния России с действиями Адольфа Гитлера и Наполеона, а также выразил мнение, что Вашингтон стремится к «окончательному решению «русского вопроса»

«Это почти настолько абсурдно, что на это не стоит реагировать, кроме как на действительно оскорбительную манеру, в которой он пытался представить нас в терминах Гитлера и Холокоста», — сказал он.

Лавров сравнил действия Вашингтона с поступками Гитлера и Наполеона, подводя итоги работы МИДа за прошлый год. По его словам, подтверждением стремления Запада «решить «русский вопрос» являются высказывания западных политиков о том, что «Россия должна претерпеть стратегическое поражение» на Украине.

В Европе и США говорили о необходимости «стратегического поражения России» в конфликте на Украине. В частности, в начале января глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич сказал, что это отвечает стратегическим интересам Риги.

По мнению Ринкевича, «поражение» России должно «восстановить мировой порядок и доверие к многовекторному подходу к международным отношениям».

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал «поражение России» условием окончания конфликта на Украине. Этим он объяснил поставки вооружений Киеву западными странами. В Москве неоднократно критиковали военную помощь Украине и говорили, что это лишь затягивает конфликт, но не изменит исход спецоперации.

Представитель российского МИДа Мария Захарова раскритиковала оба эти заявления. Слова Ринкевича она сочла глупостью и недальновидностью, а высказывание Шольца назвала признаком его «врожденного уродства».

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Сергей Лавров Белый дом Джон Кирби Адольф Гитлер Холокост

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России

21 марта 1950 года
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