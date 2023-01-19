Посол опроверг вызов в МИД Канады из-за слов Лаврова о «русском вопросе»

Посол в Канаде Степанов: вызов в МИД был связан с произошедшим в Днепре

Вызов посла России в МИД Канады был связан исключительно с разрушением жилого дома в Днепре, где погибли более 40 человек, высказывания российского министра иностранных дел Сергея Лаврова не обсуждались, рассказал сам глава российской дипмиссии Олег Степанов, передает «РИА Новости».

Ранее глава канадского МИДа Мелани Жоли заявила, что Степанова вызвали, в том числе чтобы обсудить заявление Лаврова, который назвал целью Запада «окончтельное решение «русского вопроса» и сравнил действия по созданию противостоящей России коалиции с поступками Адольфа Гитлера.

«Я тоже увидел это заявление Жоли, по сути, постфактум — после встречи. Немножко удивился, потому что это приглашение в МИД было для того, чтобы канадская сторона сделала мне демарш по поводу трагедии в Днепропетровске. Речь шла исключительно об этом», — сказал Степанов.

Он добавил, что отверг попытки канадской стороны возложить на Россию ответственность за произошедшее в Днепре. По словам Степанова, трагедия произошла из-за размещения военной инфраструктуры в жилых кварталах украинскими силами, на что он и указал канадским властям.

Речь идет о взрыве в многоэтажке в Днепре 14 января, в результате которого обрушился подъезд. Перед этим по всей стране была объявлена воздушная тревога, власти сообщали о работе ПВО. По словам мэра Бориса Филатова, тогда погибли 44 человека. Киев обвинил в произошедшем Москву.

В Кремле заявили, что российские военные не наносят ударов по жилым домам и по объектам социальной инфраструктуры. «Удары наносятся по военным целям, очевидным и замаскированным», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Постпред России при ООН Василий Небензя, говоря о произошедшем в Днепре, заявил, что российская ракета была подбита средствами ПВО Украины. До этого о том же сообщил бывший внештатный советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Позднее он назвал свои слова «преждевременной ошибочной версией» и извинился. Кроме того, Арестович подал в отставку. В офисе украинского лидера ее приняли.