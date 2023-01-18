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Лавров подводит итоги внешней политики в 2022 году. Трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров проводит ежегодную пресс-конференцию. На ней он подводит внешнеполитические итоги 2022 года. РБК ведет прямую трансляцию.
Теги
МИД
Сергей Лавров
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