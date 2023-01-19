Институт Буша-младшего призвал дать Киеву танки для атаки на Крым

Не следует опасаться ответного ядерного удара России, если Украина атакует Крым, уверены в институте экс-президента США, и призывают США нарастить помощь Киеву. Москва предупреждала о намерении защищать территорию всеми средствами

Джордж Буш-младший (Фото: Getty Images)

Помощь Украине недостаточна, западные страны должны направить ей танки, истребители, системы ПВО, поскольку интересам США отвечает возвращение Киевом под контроль Крыма и других территорий, присоединенных Россией, заявил исполнительный директор Институт Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер от лица организации.

«Обеспокоенность по поводу эскалации, включая возможность того, что [президент России Владимир] Путин отдаст приказ о применении тактического ядерного оружия, не должна удерживать нас от предоставления Украине помощи, в которой она нуждается», — говорится в статье Крамера. Он называет безрассудными и в значительной степени пустыми угрозами слова российских чиновников о ядерном оружии.

Воздерживаться от поддержки Украины не стоит и из опасений, что «военный крах» приведет к опасным последствиям для самой России, включая смену власти, уверены в институте Буша-младшего.

«Европа — континент, где начались две мировые войны — переживает самый большой кризис с 1945 года», — подчеркнул Крамер.

Также в статье говорится, что за реакцией западных стран внимательно следит китайское руководство, взвешивая свои планы относительно Тайваня: «Взирая на то, что решение Путина сделало с репутацией, экономикой и вооруженными силами России, может заставить [главу КНР] Си Цзиньпина сделать паузу, прежде чем действовать в соответствии с любым импульсом, который у него может возникнуть в отношении Тайваня.

Джордж Буш-младший занимал пост президента США в 2001—2009 годах, до этого в течение пяти лет возглавлял Техас. В прошлом году он не менее двух раз общался с украинским президентом Владимиром Зеленским — в мае и ноябре, выразив ему поддержку. Буш-младший — член Республиканский партии США, которая на промежуточных выборах в ноябре 2022 года выиграла выборы в нижнюю палату американского конгресса — палату представителей. Конгрессмены-республиканцы уже расходились в оценках предоставляемой помощи для Украины от США, наиболее консервативные из них требовали пересмотреть «чрезмерные расходы». В частности, спикер палаты Кевин Маккарти предупреждал, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек».

По данным WSJ, в Вашингтоне начали признавать в беседах с украинскими чиновниками, что Украине может потребоваться оружие для атаки на Крым, чтобы усилить переговорную позицию Киева. Собеседники газеты отметили, что опасения вероятным ответом России с применением ядерным оружием в последнее время ослабло. Путин предупреждал, что территория России будет защищена «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

Власти Украины многократно просили западные страны передать танки и истребители среди прочей тяжелой техники, США не удовлетворяют этот запрос из-за проблем в логистике и техническим сложностей, говорили источники Politico. Вместе с тем, передать танки на гусеничном ходу уже пообещала Великобритания, готовность присоединиться к этому процессу выразили в Польше.

«Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — считает представитель российского президента Дмитрий Песков. В МИДе России предупреждали, что с увеличением дальности поставляемых Киеву вооружений Москва будет «дальше отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации».

