«Карт-бланш» на помощь Украине вызвал споры среди республиканцев

Часть республиканцев обеспокоена из-за «чрезмерных расходов». Другие настаивают на продолжении помощи, но при условии, что контроль за тем, куда идут средства, будет усилен

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Республиканцы, которые в январе получат контроль над Палатой представителей конгресса США, разделились в вопросе предоставления Киеву дальнейшей помощи, пишет Financial Times.

Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за «чрезмерных расходов», также среди них есть сторонники изоляционистских настроений. По словам директора по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк, они «совершенно справедливо» хотят понять, какое место помощь Украине занимает в расходах бюджета США.

Например, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек» Украине, когда вернут большинство в палате. Маккарти использовал выражение blank cheque, которое также можно перевести на русский как «карт-бланш».

В их числе FT также называет конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая не присутствовала на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе 21 декабря. Ранее она критиковала политику выделения помощи Киеву, сравнив Украину с «51-м штатом США» из-за объема выделенных средств.

«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — заявил журналистам после выступления Зеленского член Палаты представителей от республиканцев Стив Скализ. По его словам, если доллары налогоплательщиков «идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу», это «заслуживает пристального внимания». Конгрессмен отметил, что обсуждал этот вопрос с украинским лидером.

Однако многие другие республиканцы не разделяют эти взгляды, пишет FT. «Они [украинская сторона] не просят американских солдат участвовать в боевых действиях — они просят предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы они могли продолжать сражаться», — написал в Twitter сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Об этом говорил и сам Зеленский, отмечая, что помощь США, выделяемая в связи с российской военной операцией, — это не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность и демократию».

Республиканец Майкл Маккол, в свою очередь, заявил, что и его партия, и демократы в сенате и Палате представителей считают, что помощь Украине должна продолжаться, хотя и с большим надзором. Конгрессмены-республиканцы еще в ноябре призвали провести аудит выделяемых средств для Киева. В администрации президента Джо Байдена подчеркивают, что каждый пакет помощи был разработан в консультации с законодателями от обеих партий. Это касается и законопроекта о бюджете на 2023 финансовый год, который включает $45 млрд для Украины. Его одобрили сенат и палата представителей, а теперь должен подписать Байден.

Согласно октябрьскому опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев, в том числе 81% демократов и 66% республиканцев, выступают за то, чтобы США продолжали оказывать Украине поддержку. Результаты исследования The Wall Street Journal в ноябре показали, что около 30% американцев считают объем выделенной Киеву помощи слишком большим, причем среди сторонников республиканцев показатель достиг 48%.

Как писал Reuters, всего США направили на помощь Киеву $50 млрд в этом году.