«Карт-бланш» на помощь Украине вызвал споры среди республиканцев

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
До -35% на подписку в подарок
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 72,62 (-0,42) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 68,45 (-0,23) Инвестиции, 26 дек, 20:36
Гутерриш заявил о готовности стать посредником в переговорах по Украине Политика, 07:53
Как литий стал новой нефтью XXI века РБК и Норникель, 07:35
Минобороны предложило повысить предельные зарплаты главам предприятий Политика, 07:34
Глава «Русагро» — РБК: «Будем до последнего биться за каждого акционера» Бизнес, 07:33
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:23
«Русагро» поменяет Лондонскую биржу на площадку одной из третьих стран Бизнес, 07:00
«Карт-бланш» на помощь Украине вызвал споры среди республиканцев Политика, 06:46
Присоединяйтесь к Программе развития
Осваивайте востребованные навыки для карьерного роста с РБК Pro
Узнать подробнее
Что делает дом умным и как приборы общаются между собой РБК и Ростелеком, 06:08
Эксперты АКРА предсказали банкам прибыль, несмотря на кризис Финансы, 06:00
ОАК получит около ₽900 млн на разработку широкофюзеляжного самолета Бизнес, 05:54
Лавров заявил об угрозе «устранения» президента со стороны США Политика, 05:30
WSJ сообщила о начале «эры дорогих лекарств» Общество, 05:15
Послу в Германии поручили заняться восстановлением прав на недвижимость Политика, 04:50
«Коммерсантъ» назвал причину объявления в розыск Дмитрия Давыдова Политика, 04:39
Военная операция на Украине ,  
0 

«Карт-бланш» на помощь Украине вызвал споры среди республиканцев

FT: республиканцы разделились в вопросе выделения средств на помощь Украине
Часть республиканцев обеспокоена из-за «чрезмерных расходов». Другие настаивают на продолжении помощи, но при условии, что контроль за тем, куда идут средства, будет усилен
Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Республиканцы, которые в январе получат контроль над Палатой представителей конгресса США, разделились в вопросе предоставления Киеву дальнейшей помощи, пишет Financial Times.

Наиболее консервативные представители партии обеспокоены из-за «чрезмерных расходов», также среди них есть сторонники изоляционистских настроений. По словам директора по исследованиям внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Кори Шейк, они «совершенно справедливо» хотят понять, какое место помощь Украине занимает в расходах бюджета США.

Например, лидер республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что республиканцы не будут выписывать «незаполненный чек» Украине, когда вернут большинство в палате. Маккарти использовал выражение blank cheque, которое также можно перевести на русский как «карт-бланш».

В их числе FT также называет конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая не присутствовала на выступлении президента Украины Владимира Зеленского в конгрессе 21 декабря. Ранее она критиковала политику выделения помощи Киеву, сравнив Украину с «51-м штатом США» из-за объема выделенных средств.

«Есть сомнения в том, что деньги пойдут туда, куда они предназначены», — заявил журналистам после выступления Зеленского член Палаты представителей от республиканцев Стив Скализ. По его словам, если доллары налогоплательщиков «идут куда угодно, будь то внутри страны или за границу», это «заслуживает пристального внимания». Конгрессмен отметил, что обсуждал этот вопрос с украинским лидером.

Однако многие другие республиканцы не разделяют эти взгляды, пишет FT. «Они [украинская сторона] не просят американских солдат участвовать в боевых действиях — они просят предоставить оружие и экономическую помощь, чтобы они могли продолжать сражаться», — написал в Twitter сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм. Об этом говорил и сам Зеленский, отмечая, что помощь США, выделяемая в связи с российской военной операцией, — это не благотворительность, а «инвестиции в глобальную безопасность и демократию».

Читайте на РБК Pro
Глава АКРА — РБК: «Не все богатые россияне хотят вывести деньги на Запад»
Как выйти из любого конфликта: полезный инструмент и 8 приемов
Ребенок постоянно кусочничает. Как родителю избавить его от этой привычки
На рынке 1С — острая нехватка специалистов. Где их искать

Республиканец Майкл Маккол, в свою очередь, заявил, что и его партия, и демократы в сенате и Палате представителей считают, что помощь Украине должна продолжаться, хотя и с большим надзором. Конгрессмены-республиканцы еще в ноябре призвали провести аудит выделяемых средств для Киева. В администрации президента Джо Байдена подчеркивают, что каждый пакет помощи был разработан в консультации с законодателями от обеих партий. Это касается и законопроекта о бюджете на 2023 финансовый год, который включает $45 млрд для Украины. Его одобрили сенат и палата представителей, а теперь должен подписать Байден.

Согласно октябрьскому опросу Reuters/Ipsos, 73% американцев, в том числе 81% демократов и 66% республиканцев, выступают за то, чтобы США продолжали оказывать Украине поддержку. Результаты исследования The Wall Street Journal в ноябре показали, что около 30% американцев считают объем выделенной Киеву помощи слишком большим, причем среди сторонников республиканцев показатель достиг 48%.

Как писал Reuters, всего США направили на помощь Киеву $50 млрд в этом году.

Как вести личный бюджет
Реклама, КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
1 из 6 Ренессанс Кредит
Без общего и абстрактного — детализируйте структуру расходов.
2 из 6 Ренессанс Кредит
Излишне подробные записи будут отнимать массу времени и усложнять анализ.
3 из 6 Ренессанс Кредит
Все наши активы — это статьи доходов и расходов. Они могут приносить деньги либо требовать трат.
4 из 6 Ренессанс Кредит
Пассивный доход пересчитывайте с поправкой на инфляцию.
5 из 6 Ренессанс Кредит
Пользуйтесь специальными программами для ведения бюджета.
6 из 6 Ренессанс Кредит
Заполняйте таблицу по ведению бюджета раз в неделю.
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
США Республиканская партия военная помощь Украина
Материалы по теме
США выделили Украине новый пакет помощи почти на $2 млрд
Политика
Пакет обещанной Киеву помощи «завис» из-за сенатора-республиканца
Политика
Всемирный банк согласился выделить $610 млн на помощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter