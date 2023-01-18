США объявят об одном из крупнейших пакетов помощи Киеву без танков Abrams

В следующий транш помощи Киеву могут войти бронетранспортеры Stryker, но точно не танки Abrams, говорят источники Politico. По их словам, опасения Вашингтона вызывает не риск эскалации, а сложности с логистикой и техобслуживанием

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США в ближайшие дни объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине, однако танки Abrams, о которых просил Киев, в него не войдут. Об этом сообщают CNN и Politico со ссылкой на источники среди американских чиновников.

Власти США сделают соответствующее заявление в пятницу, 20 января, в связи со встречей на базе Рамштайн представителей министерств стран Запада, пишет Politico. Ближайший транш будет включать в себя артиллерию, боеприпасы, а также бронетехнику. Скорее всего, отмечает газета, речь идет о бронемашинах Stryker.

Один из американских чиновников объяснил Politico, что отсутствие танков Abrams в ближайшей поставке вызвано сложностями с логистикой и техническим обслуживанием, а не с риском эскалации конфликта. США уже помогли Украине получить танки советского производства и поддержали решение Великобритании передать Украине эскадрон своих танков Challenger 2, напомнил собеседник газеты.

M1A1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Оснащен 120-миллиметровой танковой пушкой. Дальность эффективной стрельбы — порядка 2,5–3 км. Stryker — восьмиколесный бронетранспортер, принят на вооружение в начале 2000-х. Предназначен для доставки пехоты к полю боя и огневой поддержки, предельная скорость — 97 км/ч.

Власти Украины неоднократно с начала конфликта обращались к западным странам с просьбой передать тяжелое вооружение, в частности танки. Они, говорили источники Politico, заняли «первое место в списке желаний» Киева.

В январе согласие поставить танки Украине выразили британские власти. Лондон пообещал передать в течение нескольких недель 14 машин Challenger 2 — основного боевого танка армии королевства. Британский премьер Риши Сунак отметил, что сейчас сложился наилучший момент для поставок вооружений для украинской армии, и заверил, что Великобритания приложит усилия, чтобы убедить другие страны нарастить поддержку Украины.

О готовности поставить танки для ВСУ сообщили и власти Польши, речь идет о роте Leopard. Как пишет Bloomberg, аналогичное решение могут принять и немецкие власти, долгое время отказывавшиеся направить Киеву танки, не желая становиться первыми на Западе в этом процессе. Об этом могут объявить до 20 января после встречи на базе Рамштайн.

Власти России не раз критиковали поставки вооружений для Украины, настаивая, что такие действия только затянут конфликт. «Эти танки горят и будут гореть — так же, как остальные. Цели специальной военной операции будут достигнуты», — заявил представитель российского президента Дмитрий Песков. Глава российского МИДа Сергей Лавров обещал, что с увеличением дальности поставляемых Киеву вооружений Москва будет «дальше отодвигать от своей территории линию, за которой неонацисты могут угрожать Российской Федерации».