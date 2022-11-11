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CNN узнал об онлайн-встрече Зеленского с Джорджем Бушем — младшим

CNN: Джордж Буш - младший проведет онлайн-встречу с Зеленским на следующей неделе

Бывший президент США Джордж Буш в режиме онлайн проведет первую публичную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщил телеканал CNN со ссылкой на институт Джорджа Буша — младшего.

«Бывший президент США Джордж Буш проведет публичную дискуссию с украинским президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе с целью подтвердить важность продолжения американской поддержки Украины», — сказано в сообщении.

Мероприятие, по данным телеканала, состоится в городе Даллас (штат Техас). Оно пройдет в открытом формате при зрителях, Зеленский будет участвовать в нем по видеосвязи.

Сам Буш считает «жизненно необходимым продолжать американскую поддержку Киева», сказал управляющий директор по глобальной политике Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер.

Зеленский и Буш уже проводили встречу по видеосвязи в мае текущего года. Она стала для политиков первой, уточняет телеканал. Буш стал первым экс-президентом США, который пообщался с Зеленским после начала российской спецоперации, пишет Axios. Тогда он также выразил Украине поддержку. Зеленский, в свою очередь, назвал бывшего американского президента «Уинстоном Черчиллем нашего времени» и пригласил его посетить Украину.

Джордж Буш — младший является представителем Республиканской партии, которая, согласно последним данным CNN, одерживает победу над демократами по общему количеству мест в обеих палатах конгресса по итогам промежуточных выборов. В палате представителей республиканцы пока занимают 209 мест, а демократы — 192. В сенате места разделились почти поровну — республиканцы опережают демократов на одно место с результатом в 49 кресел.

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Лидер республиканского меньшинства в палате представителей Кевин Маккарти ранее заявлял, что Вашингтон может сократить финансовую поддержку Киева и перенаправить средства на решение внутренних экономических проблем. Глава президентской партии «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что Киев «шокирован» подобными заявлениями.

Теги
Джордж Буш-младший Владимир Зеленский переговоры
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