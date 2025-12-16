Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России

Очередные переговоры Киева и Вашингтона по мирному урегулированию пройдут в Майами. Зеленский не поедет лично, но украинская группа обсудит с американцами гарантии безопасности

Владимир Зеленский (Фото: Jeroen Jumelet / Reuters)

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией состоится в Майами, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с нидерландским премьером Диком Схофом.

Украина будет представлена переговорной группой, сам Зеленский в Майами не прилетит.

«Они получат фидбэк (обратную связь. — РБК) от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — сказал Зеленский.

Так украинский президент прокомментировал двухдневные переговоры, которые проходили в Берлине между США и Украиной. Украинскую делегацию возглавлял Зеленский, с американской стороны были спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров назвал переговоры продуктивными, выразив надежду на скорое соглашение о мире. Axios со ссылкой на чиновника США сообщил, что в США также сочли встречу продуктивной. Американская сторона считает, что было решено «90% проблем», но есть еще несколько вопросов, которые предстоит решить.

Зеленский после берлинских переговоров допустил отказ от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных ст. 5 Североатлантического договора. По информации WSJ, Вашингтон согласился дать эти гарантии, однако это предложение «не будет действовать вечно», отметил источник Politico.

The Telegraph сообщает, что США называют предложение «платиновым стандартом» и призывают Украину принять его. Источники издания отмечают, что и Украина, и Европа были довольны предложением Соединенных Штатов.

В Кремле отмечали, что ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, военный конфликт между Россией и Украиной вплотную приблизился к урегулированию.