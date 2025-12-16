 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский раскрыл, что обсудят США и Украина после «фидбэка» от России

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Очередные переговоры Киева и Вашингтона по мирному урегулированию пройдут в Майами. Зеленский не поедет лично, но украинская группа обсудит с американцами гарантии безопасности
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jeroen Jumelet / Reuters)

Следующая встреча делегаций Украины и США для обсуждения мирного урегулирования конфликта с Россией состоится в Майами, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с нидерландским премьером Диком Схофом.

Украина будет представлена переговорной группой, сам Зеленский в Майами не прилетит.

«Они получат фидбэк (обратную связь. — РБК) от русских. Они обсудят несколько документов — гарантии безопасности, экономическое восстановление и 20 пунктов этого рамочного соглашения», — сказал Зеленский.

Так украинский президент прокомментировал двухдневные переговоры, которые проходили в Берлине между США и Украиной. Украинскую делегацию возглавлял Зеленский, с американской стороны были спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер.

На какие уступки согласилась Украина по итогам переговоров в Берлине
Политика
Владимир Зеленский

Секретарь украинского СНБО Рустем Умеров назвал переговоры продуктивными, выразив надежду на скорое соглашение о мире. Axios со ссылкой на чиновника США сообщил, что в США также сочли встречу продуктивной. Американская сторона считает, что было решено «90% проблем», но есть еще несколько вопросов, которые предстоит решить.

Зеленский после берлинских переговоров допустил отказ от стремления в НАТО при условии соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных ст. 5 Североатлантического договора. По информации WSJ, Вашингтон согласился дать эти гарантии, однако это предложение «не будет действовать вечно», отметил источник Politico.

The Telegraph сообщает, что США называют предложение «платиновым стандартом» и призывают Украину принять его. Источники издания отмечают, что и Украина, и Европа были довольны предложением Соединенных Штатов.

В Кремле отмечали, что ждут от Вашингтона сформированную позицию по итогам дискуссии. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, военный конфликт между Россией и Украиной вплотную приблизился к урегулированию.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Владимир Зеленский Украина
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
В ЕС исключили перенос переговоров по помощи Киеву на следующий год
Политика
WP назвала две уязвимости Зеленского на фоне мирных переговоров
Политика
Трамп назвал «долгими и плодотворными» переговоры с лидерами ЕС и НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 17 декабря
EUR ЦБ: 93,81 (+0,58) Инвестиции, 18:46 Курс доллара на 17 декабря
USD ЦБ: 79,43 (-0,02) Инвестиции, 18:46
Reuters назвал вероятного покупателя зарубежных активов ЛУКОЙЛа Бизнес, 19:07
Режиссер «Титаника» Джеймс Кэмерон стал долларовым миллиардером Бизнес, 19:07
А7 установила рекорд по скорости денежных переводов в КНР Отрасли, 19:01
Т-банк и «Сбер» запустили межбанковские переводы по QR-коду Радио, 18:57
Экс-футболист ЦСКА и сборной России Щенников завершил карьеру Спорт, 18:53
Верховный суд отменил решения по иску Долиной. Что известно о деле Экономика, 18:46
Протаранивший на машине толпу фанатов «Ливерпуля» получил 21 год тюрьмы Спорт, 18:42
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На экс-заводе Mitsubishi собрали 10 тыс. кроссоверов Haval M6 по полному циклу Авто, 18:39
ИИ и персонал: как технологизация изменила HR Тренды, 18:37
Адвокат Лурье расплакалась после оглашения решения Верховного суда Общество, 18:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:25
Башкирский театр объяснил добавление куплета Инстасамки в оперу Общество, 18:19
Как обрести спокойствие в шумном мегаполисе Стиль, 18:18
Страховка водителей от «схемы Долиной». Юристы — о мерах защиты и рисках Авто, 18:16