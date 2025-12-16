Песков оценил влияние ЕС на переговоры фразой «ничего хорошего»

Песков усомнился в пользе участия Европы в мирных переговорах по Украине, заявив, что это «ничего хорошего не сулит». Встреча представителей ЕС, США и Украины прошла накануне в Берлине

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Участие Европы в обсуждении способов решения конфликта на Украине не помогает мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Участие европейцев в плане приемлемости ничего хорошего не сулит», — сказал Песков (цитата по «Известиям»).

Москва, с его слов, пока не получала никаких сигналов об итогах переговоров США и Украины. «Надо сначала ознакомиться с тем, что будет выработано в результате тех переговоров, которые ведут американцы с украинцами при участии европейцев», — пояснил представитель президента.

Украина 10 декабря передала США обновленный мирный план, созданный при участии лидеров ЕС. После этого в Берлине 14 и 15 декабря прошли два раунда переговоров президента Украины Владимира Зеленского со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Одна встреча продолжалась более пяти часов, вторая — свыше двух часов.

Вечером 15 декабря в немецкой столице прошел еще один раунд переговоров с участием Зеленского, в котором наряду с Уиткоффом и Кушнером участвовали лидеры стран Евросоюза, генсек НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В переговорах по Украине уже наступил «переломный момент», считают фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что одним из результатов обсуждения мирного плана США между Украиной и странами Европы стало исчезновение из документа пункта о правах нацменьшинств и религиозной свободе.

Помощник российского президента Юрий Ушаков допускал, что Москва будет недовольна некоторыми положениями нового мирного плана США. По его словам, у российской стороны сложилось впечатление, что этот вариант документа будет ухудшен. Зеленский исключал, что мирный план «понравится всем».