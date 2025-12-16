Axios узнал о планах США представить «сильнейшее» предложение по Украине

 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Axios: США хотят представить России «сильнейшее» предложения по Украине
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф
Владимир Зеленский и Стив Уиткофф (Фото: Kay Nietfeld / Reuters)

США хотят предложить Украине «наиболее сильный возможный пакет [мер]» в рамках мирного плана, чтобы «посмотреть, сможем ли мы вернуться к России с чем-то, что поможет решить» конфликт, заявил Axios американский чиновник по итогам переговоров в Берлине.

Однако, отмечает издание, Киев и его европейские союзники опасаются, что Украина может пойти на «болезненные уступки», а Россия откажется от сделки и «потребует большего». Основным спорным моментом остается территориальный вопрос.

Президент Украины Владимир Зеленский после берлинских переговоров допустил отказ от стремления в НАТО при заключении соглашения с США о гарантиях безопасности, аналогичных статье 5 Североатлантического договора, который будет ратифицирован конгрессом. Как сообщала The Wall Street Journal, Вашингтон согласился предоставить такие гарантии. Однако один из американских чиновников заявил Politico, что это предложение «не будут действовать вечно». «Эти гарантии будут действовать прямо сейчас, если будет принято положительное решение», — сказал он.

По данным Reuters, США настаивают, что Украина должна вывести войска из Донбасса при любом мирном соглашении. Президент Владимир Путин говорил, что Донбасс исторически территория России и Москва возьмет их под контроль военным или любым другим путем.

Зеленский допускал проведение референдума по поводу оставления Донбасса и создания там демилитаризованной зоны. Тем не менее, он исключил, что Украина де-юре или де-факто признает Донбасс российским. «Позиция наша практическая, реальная, справедливая, мы на ней стоим, а мы не хотим отдавать наш Донбасс. Американцы хотят найти компромисс, они предлагают свободную экономическую зону. Я еще раз подчеркиваю, свободная экономическая зона — это не значит, что под руководством Российской Федерации», — сказал он после переговоров (цитата по «Украинской правде»).

Материал дополняется.

Авторы
Полина Мартынова Полина Мартынова

