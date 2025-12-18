 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Война санкций⁠,
0

FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России

FT: в ЕС опасаются конфискации западных активов в России в качестве ответных мер
Сюжет
Война санкций
В Евросоюзе опасаются конфискации оставшихся западных активов в России в качестве ответных мер на изъятие ее замороженных средств. В Европе полагают, что «первой жертвой» может стать Euroclear, пишет FT
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ряд стран Евросоюза опасаются ответных мер Москвы на бессрочную заморозку €210 млрд российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине, сообщает Financial Times.

Российская сторона обещала «самую жесткую реакцию» на изъятие средств, но пока не раскрывала возможных шагов. Как пишет FT, речь может идти о конфискации оставшихся западных активов в России.

Власти обсудят «контрмеры» против ЕБРР и Нефтяного фонда Норвегии
Подписка на РБК
Штаб-квартира Европейского банка реконструкции и развития

В конце сентября президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg со ссылкой на близкий к российскому правительству источник писал, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие ее активов. Кремль сообщал, что указ вышел «на фоне враждебного окружения и враждебных действий» со стороны западных государств.

Источники РБК в финансовом секторе сообщали, что в числе мер, которые обсуждают власти России на случай изъятия активов — вариант компенсации за счет полного списания средств со счетов типа C и частичная компенсация ущерба за счет прямых инвестиций структур из недружественных государств, которые «прямо или косвенно адресованы государству».

По словам источников FT, бельгийские чиновники считают, что «первой жертвой» ответных мер станет депозитарий Euroclear, где находится большая часть заблокированных в Европе российских активов на сумму около €260 млрд. Российский ЦБ подал к депозитарию иск на 18 трлн руб. Сам Euroclear допускал, что может потерять свои активы в России на €16 млрд.

Премьер Бельгии Барт де Вевер предупредил, что использование находящихся в Euroclear средств может иметь «вредные последствия» для страны и всего блока. В связи с этим Бельгия выступает против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами. По данным источников FT, Бельгия требует «неограниченных гарантий» на случай ответных мер Москвы, но другие европейские страны считают, что предоставить их невозможно.

Вопрос о финансировании Украины будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 18 декабря, в котором будет участвовать украинский президент Владимир Зеленский. Он намерен изложить де Веверу свою позицию и переубедить его, пишет издание, отмечая, что саммит «продлится столько, сколько потребуется». «Для Украины это экзистенциальный вопрос», — сказал один из европейских дипломатов.

Идею конфискации замороженных в Европе российских активов не поддерживают также Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
российские активы Евросоюз Бельгия Украина

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Politico сообщило о расколе внутри ЕС из-за споров о российских активах
Политика
Новый премьер Чехии поддержал направление активов России на помощь Киеву
Политика
Мелони назвала «далеко не легким» поиск решения ЕС по активам России
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 18 декабря
EUR ЦБ: 94,15 (+0,34) Инвестиции, 10:48 Курс доллара на 18 декабря
USD ЦБ: 80,38 (+0,95) Инвестиции, 10:48
К проекту «Зима в Москве» присоединились 50 сетей с 1600 ивентами Отрасли, 11:09
Российский боец из-за допинга лишился титула чемпиона PFL Спорт, 11:08
Зима без снега: как выбрать шины РБК и Ikon Tyres, 11:00
«Изменил все». Как футбольный мир оценил историческую игру Сафонова Спорт, 10:59
Зачем компаниям мотивация: анализ российского рынка Тренды, 10:56
Провайдер объяснил лишение домена сайта издания Republic Технологии и медиа, 10:54
Де Вевер исключил использование активов России без условий Бельгии Политика, 10:51
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
На финишной прямой: как дожить до праздников и не перегореть Образование, 10:46
Politico узнало о главной цели стран ЕС на саммите в Брюсселе Политика, 10:46
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 10:46
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Выйти из хаоса: нужна ли небольшой компании или ИП бизнес-стратегияПодписка на РБК, 10:44
FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России Политика, 10:41
7 главных гаджетов 2025. Планшеты, смарт-часы, консоли и другое Life, 10:38