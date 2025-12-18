FT узнала, чего опасаются в ЕС в ответ на заморозку активов России

В Евросоюзе опасаются конфискации оставшихся западных активов в России в качестве ответных мер на изъятие ее замороженных средств. В Европе полагают, что «первой жертвой» может стать Euroclear, пишет FT

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Ряд стран Евросоюза опасаются ответных мер Москвы на бессрочную заморозку €210 млрд российских активов в рамках плана по предоставлению кредита Украине, сообщает Financial Times.

Российская сторона обещала «самую жесткую реакцию» на изъятие средств, но пока не раскрывала возможных шагов. Как пишет FT, речь может идти о конфискации оставшихся западных активов в России.

В конце сентября президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации в условиях санкций. Bloomberg со ссылкой на близкий к российскому правительству источник писал, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие ее активов. Кремль сообщал, что указ вышел «на фоне враждебного окружения и враждебных действий» со стороны западных государств. Источники РБК в финансовом секторе сообщали, что в числе мер, которые обсуждают власти России на случай изъятия активов — вариант компенсации за счет полного списания средств со счетов типа C и частичная компенсация ущерба за счет прямых инвестиций структур из недружественных государств, которые «прямо или косвенно адресованы государству».

По словам источников FT, бельгийские чиновники считают, что «первой жертвой» ответных мер станет депозитарий Euroclear, где находится большая часть заблокированных в Европе российских активов на сумму около €260 млрд. Российский ЦБ подал к депозитарию иск на 18 трлн руб. Сам Euroclear допускал, что может потерять свои активы в России на €16 млрд.

Премьер Бельгии Барт де Вевер предупредил, что использование находящихся в Euroclear средств может иметь «вредные последствия» для страны и всего блока. В связи с этим Бельгия выступает против предоставления Украине кредита в размере €90 млрд, обеспеченного замороженными российскими активами. По данным источников FT, Бельгия требует «неограниченных гарантий» на случай ответных мер Москвы, но другие европейские страны считают, что предоставить их невозможно.

Вопрос о финансировании Украины будет обсуждаться на саммите в Брюсселе 18 декабря, в котором будет участвовать украинский президент Владимир Зеленский. Он намерен изложить де Веверу свою позицию и переубедить его, пишет издание, отмечая, что саммит «продлится столько, сколько потребуется». «Для Украины это экзистенциальный вопрос», — сказал один из европейских дипломатов.

Идею конфискации замороженных в Европе российских активов не поддерживают также Венгрия, Словакия, Италия, Болгария, Мальта и Чехия.