В МИДе пообещали «самую жесткую реакцию» на изъятие российских активов

Москва даст жесткий ответ на любые незаконные действия с российскими активами в Евросоюзе, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.

Она отметила, что реакция будет не только от России, но и со стороны других стран мирового сообщества.

«Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно», — сказала Захарова.

Она добавила, что такие действия не останутся без ответа и со стороны мирового сообщества, поскольку даже в самом Евросоюзе понимают, что «легальных оснований для таких акций нет».

