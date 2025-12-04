В МИДе пообещали «самую жесткую реакцию» на изъятие российских активов
Москва даст жесткий ответ на любые незаконные действия с российскими активами в Евросоюзе, заявила на брифинге официальный представитель МИДа Мария Захарова.
Она отметила, что реакция будет не только от России, но и со стороны других стран мирового сообщества.
«Разумеется, любые противоправные действия с нашими госрезервами, активами, без самой жесткой реакции не останутся. Мы об этом говорили неоднократно», — сказала Захарова.
Она добавила, что такие действия не останутся без ответа и со стороны мирового сообщества, поскольку даже в самом Евросоюзе понимают, что «легальных оснований для таких акций нет».
Материал дополняется
