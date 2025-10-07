 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации для обеспечения национальных интересов России с учетом того «враждебного окружения», в котором оказалась страна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Меры приняты на фоне враждебного окружения и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединений и Евросоюза, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны Соединенных Штатов», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ускоренной национализации, Песков отметил, что Россия готова защищать свои интересы в случае незаконного изъятия активов — «будет использовать весь возможный юридический инструментарий». «Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто был инициатором незаконных решений, принимал решения и тому подобное», — добавил он.

В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против России. Он предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности приватизация госимущества будет проводиться со следующими особенностями:

  • оценка рыночной стоимости имущества должна быть выполнена в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора;
  • перерегистрация имущества проводится в сокращенные сроки;
  • продажу приватизируемого госимущества осуществляет ПСБ.

Указ о новом механизме приватизации в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал 30 сентября. Bloomberg со ссылкой на близкий к российскому правительству источник писал, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.

Материал дополняется

Меркель назвала COVID одной из причин конфликта России и Украины

Модели с OnlyFans задолжали бюджету Украины $9,3 млн налогов

Орбан заявил о нежелании вводить евро в Венгрии из-за «развала» Евросоюза

Залужный заявил, что Украине пора посмотреть в космос

Цивилев призвал брать на работу в IТ участников военной операции

FT узнала о гарантиях Трампа арабским странам в рамках сделки по Газе

Матвиенко предложила собирать с неработающих деньги на ОМС

Кому присудили Нобелевскую премию по физиологии и медицине

Прокуратура утвердила обвинение против актрисы Яны Трояновой

Прямой эфир
Лента новостей
Курс евро на 7 октября
EUR ЦБ: 96,83 (+0,78) Инвестиции, 06 окт, 19:08 Курс доллара на 7 октября
USD ЦБ: 83 (+1,1) Инвестиции, 06 окт, 19:08
Euractiv узнал о вопросе ЕС по согласованию нового и прошлого займа Киеву Политика, 13:13
До 45 выросло число погибших от суррогатного алкоголя под Петербургом Общество, 13:05
Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации Политика, 13:04
В Пулково кадры с мышью в здании аэропорта объяснили сезонной миграцией Общество, 13:04
Песков оценил слова Меркель о странах, помешавших диалогу до спецоперации Политика, 13:03
В МИДе заявили, что Россия не рассматривает размещение баз в Афганистане Политика, 13:02
Кремль счел возможную передачу Киеву Tomahawk серьезным витком эскалации Политика, 13:00
Кремль ответил на слова Арестовича о планах встречи Путина и Зеленского Политика, 12:59
Какой стиль отражает вашу личность. Тест РБК и ГАЛС, 12:52
Анкалаев потерял 4 позиции в рейтинге лучших бойцов UFC после поражения Спорт, 12:51
Нобелевскую премию по физике дали за открытие в квантовой механике Общество, 12:51
Глава Минтруда призвал россиян не ждать четырехдневную рабочую неделю Общество, 12:47
Ущерб по новому делу Абызова о мошенничестве оценили в 394 млн руб. Политика, 12:45
В Москве появились 44 новых «вафельницы» на перекрестках. Адреса Авто, 12:43