Кремль объяснил подписанный Путиным указ об ускоренной приватизации

Владимир Путин (Фото: Вячеслав Прокофьев / Sputnik / Reuters)

Президент Владимир Путин подписал указ о новом механизме приватизации для обеспечения национальных интересов России с учетом того «враждебного окружения», в котором оказалась страна, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Меры приняты на фоне враждебного окружения и враждебных действий, в том числе и в экономике, которые реализует целый ряд европейских государств, а также их объединений и Евросоюза, а также целого набора санкций, которые действуют со стороны Соединенных Штатов», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос, стоит ли ожидать ускоренной национализации, Песков отметил, что Россия готова защищать свои интересы в случае незаконного изъятия активов — «будет использовать весь возможный юридический инструментарий». «Это будет процесс без каких-то сроков. Мы будем, разумеется, юридически отстаивать свои права и преследовать тех, кто был инициатором незаконных решений, принимал решения и тому подобное», — добавил он.

В указе говорится, что документ был принят в ответ на действия США и их союзников, которые противоречат международному праву и направлены на введение ограничительных мер против России. Он предусматривает, что в случае необходимости для обеспечения обороноспособности приватизация госимущества будет проводиться со следующими особенностями: оценка рыночной стоимости имущества должна быть выполнена в течение десяти рабочих дней с момента заключения договора;

перерегистрация имущества проводится в сокращенные сроки;

продажу приватизируемого госимущества осуществляет ПСБ.

Указ о новом механизме приватизации в условиях санкций президент России Владимир Путин подписал 30 сентября. Bloomberg со ссылкой на близкий к российскому правительству источник писал, что предусмотренный документом механизм позволит России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие активов.

Материал дополняется