Политика⁠,
0

Рютте призвал дождаться итогов расследования взрыва на путях в Польше

Место взрыва на железнодорожном пути на линии Варшава&nbsp;&mdash; Люблин в Мике, Польша, 16 ноября 2025&nbsp;года
Место взрыва на железнодорожном пути на линии Варшава — Люблин в Мике, Польша, 16 ноября 2025 года (Фото: Dariusz Borowicz / Agencja Wyborcza.pl / Reuters)

Генсек НАТО Марк Рютте призвал дождаться результатов расследования причин взрыва на железной дороге в Польше. Так он ответил на вопрос журналиста, мог ли инцидент быть диверсией.

«НАТО и Польша находятся в тесном контакте по этому вопросу, и, конечно, теперь нам остается дождаться результатов расследования», — сказал он на пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом в Брюсселе.

16 ноября железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины и соединяет польскую столицу с юго-востоком Польши, был поврежден дважды за сутки. В районе поселка Мика, примерно в 100 км от Варшавы, сдетонировало взрывное устройство, взрыв частично разрушил железнодорожное полотно. На том же пути в районе города Пулавы поврежденная контактная сеть упала на поезд. На момент остановки поезда в вагоне находилось 475 пассажиров, о пострадавших не сообщалось.

Премьер страны Дональд Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии был «актом беспрецедентного саботажа». Польский Генштаб после инцидента заявил о подготовке нападения на Польшу.

