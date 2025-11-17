Польский Генштаб после диверсии заявил о подготовке нападения на Польшу

По словам Кукулы, в стране создаются условия для «потенциальной агрессии». Ранее в Польше дважды за сутки была повреждена железная дорога на Украину. Власти также обвиняли Россию в подготовке диверсий, что Москва опровергала

Веслав Кукула (Фото: Damian Burzykowski / IMAGO / Global Look Press)

На Польшу, вероятно, готовится вооруженное нападение, заявил начальник Генерального штаба Войска Польского генерал Веслав Кукула, передает Rzecz Pospolita.

В эфире радиостанции Jedynka генерала попросили прокомментировать слова главы Пентагона Питера Хегсета о том, что мир находится в ситуации, похожей на 1939 и 1981 годы. «Это очень хорошее сравнение, потому что сегодня все зависит от нашей позиции, от того, сумеем ли мы сдержать противника или, наоборот, подтолкнем его к агрессии», — ответил он.

Затем генерала спросили, о чем говорит серия кибератак и диверсий, о которых заявляют власти.

«Противник начал подготовку к войне. Он создает здесь определенную обстановку, цель которой — подорвать доверие общественности к правительству, к таким основным структурам, как Вооруженные силы и полиция, а также создать условия, благоприятствующие потенциальной агрессии на территории Польши», — высказался Кукула.

Железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины, был поврежден 17 ноября во второй раз за сутки. Польский премьер Дональд Туск заявил, что разрушение части железнодорожного пути на этой линии стало результатом диверсии.

Он уточнил, что линия имеет решающее значение для доставки помощи Украине. «Мы поймаем виновных, кто бы они ни были», — заявил Туск.

При этом польское МВД сначала не подтвердило сообщений о заложенном на железнодорожной линии взрывном устройстве. Пресс-секретарь ведомства Каролина Галецкая написала в соцсети Х: «В настоящее время нет оснований предполагать наличие умышленных действий третьих лиц».

В октябре Туск сообщил о задержании на территории страны восьми человек, подозреваемых в подготовке диверсионных актов. Это не первый подобный случай — ранее польские власти неоднократно заявляли о предотвращении диверсий, которые, по их утверждению, готовились «по заказу иностранных спецслужб». В частности, в августе правительство Туска прямо обвинило Россию в вербовке граждан Украины и Белоруссии для проведения диверсий на польской территории.

Российская сторона отвергла эти обвинения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал подобные заявления бездоказательными и провокационными, добавив, что Москва никогда не вмешивается во внутренние дела других государств. Власти подчеркивали, что Россия не угрожает Европе и не намерена воевать со странами НАТО.