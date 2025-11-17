На ведущей на Украину железной дороге в Польше произошел второй инцидент

Железнодорожный путь Варшава — Люблин, который ведет в сторону Украины, был поврежден второй раз за сутки — в районе города Пулавы поврежденная контактная сеть упала на поезд, передает Polsat News.

Полиция Люблина сообщила об остановке поезда Свиноуйсьце-Жешув с 475 пассажирами. «В одном из вагонов были разбиты окна, вероятно, из-за повреждения контактной сети», — уточнили правоохранители.

В районе поселка Мика на том же пути сдетонировало взрывное устройство, частично разрушено железнодорожное полотно. Утром в воскресенье машинист поезда сообщил о неполадках и остановил состав. Внутри находились два пассажира и несколько членов бригады.

Премьер-министр Дональд Туск сообщил, что «возможно, речь идет об акте саботажа». «Пострадавших нет. Соответствующие службы принимают меры», — написал премьер в соцсети Х.

Бюро национальной безопасности (БНБ) заявило, что проверяет информацию об этих инцидентах. Замминистра внутренних дел и администрации Мацей Душчик в комментарии Polsat News призвал не спешить с «обвинениями в адрес России». «Однако это ни в коем случае нельзя исключать», — сказал он.



При этом представитель МВД Польши Каролина Галецкая заявила, что «в настоящее время нет оснований говорить о преднамеренных действиях третьих лиц».