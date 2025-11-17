 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Польше обнаружили повреждения железной дороги, ведущей на Украину

Сюжет
Военная операция на Украине
В Польше повреждена железнодорожная линия, которая ведет на Украину. Пострадавших нет. Туск допустил, что это может быть «акт диверсии», и сообщил о расследовании

В Польше на железнодорожной линии Демблин-Варшава, ведущей на Украину, обнаружили повреждения путей. Об этом сообщила полиция Мазовецкого воеводства в соцсети X.

Повреждение путей в районе города Жичин обнаружил машинист поезда утром 16 ноября. В момент инцидента в поезде находились два пассажира и несколько членов бригады, никто не пострадал. «Первичный осмотр выявил повреждение участка пути, что привело к остановке поезда. Движение поездов по соседнему пути поддерживается», — говорится в публикации.

Премьер-министр страны Дональд Туск отметил, что не исключает диверсии. «Я нахожусь в постоянном контакте с министром внутренних дел по поводу разрушения участка путей на линии Демблин-Вараша. Возможно, речь идет об акте диверсии. Пострадавших нет. Соответствующие службы проводят расследование», — написал он в X.

Навроцкий объявил, когда Польша прекратит помощь украинским беженцам
Политика

RMF24 отмечает, что на этой железнодорожной линии находится переход Дорохуск—Ягодин польско-украинской границы.

В октябре Туск сообщил о задержании в Польше восьми человек по подозрению в подготовке диверсий. До этого власти страны не раз объявляли о задержании людей, готовящих диверсии «по заказу иностранных ведомств». В августе канцелярия Туска после подобного задержания обвинила Россию в том, что она «вербует украинцев и белорусов для совершения подобных актов в Польше».

Москва отвергала подобные обвинения. В Кремле подчеркивали, что «никогда не вмешивались во внутренние дела других стран». Заявления о вербовке граждан других стран для осуществления диверсий на Западе ничем не обоснованы и являются разжиганием «русофобской истерии», говорил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Авторы
Теги
Александра Озерова, Полина Мартынова Полина Мартынова
железная дорога Польша Украина Дональд Туск диверсия
