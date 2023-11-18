Более 30 мигрантов застряли на границе России и Финляндии

Более 30 мигрантов застряли на российском КПП Торфяновка после неудачной попытки пройти финскую границу. Опрошенные заявили, что российские пограничники оказывают им необходимую помощь, а попытки перейти границу они не оставят

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Свыше 30 мигрантов из Сирии, Ирака, Пакистана, Египта и Сомали этой ночью перешли российскую границу и попытались въехать на велосипедах в Финляндию, однако финские пограничники их развернули, и в результате они застряли между двумя странами, передает корреспондент РБК.

По его словам, российские пограничники пропустили мигрантов, поскольку «с документами у них все было в порядке», однако на финской границе (КПП Ваалимаа) их пропускать отказались, и 32 человека были вынуждены вернуться на российский КПП Торфяновка.

Сейчас мигранты находятся на территории КПП, им оформляют необходимые документы для возвращения на территорию России, сообщил корреспондент.

Один из опрошенных мигрантов рассказал, что сейчас с ними все в порядке, а российские пограничники оказывают им необходимую помощь. «Я снова хочу попробовать попасть в Финляндию, вижу в этом необходимость», — добавил он.

Накануне вечером группа мигрантов из 30 человек на переходе Ниирала (с российской стороны Вяртсиля) тоже пыталась попасть на территорию Финляндии, однако против них применили газ.

Власти Финляндии закрыли четыре из девяти КПП на границе с Россией с 18 ноября. Речь идет о пунктах Ваалимаа (с российской стороны Торфяновка), Нуйямаа (Брусничное), Иматра (Светогорск) и Ниирала (Вяртсиля). Они заработают вновь не раньше 18 февраля 2024 года.



Решение ограничить пересечение границы власти страны объяснили ростом числа людей, приезжающих за убежищем. В Финляндии отмечали, что многие из них не имеют необходимых документов. По данным финской погранслужбы, в страну в основном едут мигранты из стран Ближнего Востока и Африки. Президент Финляндии Саули Ниинистё связал происходящее с заключением соглашения о сотрудничестве в области обороны между Хельсинки и Вашингтоном, а также призвал готовиться к другим «гадостям» со стороны России после вступления страны в НАТО.

Как отмечает Ilta-Sanomat, к 16 ноября с начала года на юго-восточной границе было подано 335 заявлений с просьбой о предоставлении убежища. По данным пограничной службы Финляндии, которые приводит Reuters, за неделю в страну прибыли около 300 просителей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

В Кремле заявляли, что Россия никогда не угрожала Финляндии, и Хельсинки выбрал ошибочный «путь конфронтации». МИД России назвал решение Хельсинки деструктивным и предупредил, что оно «приведет к новым разделительным линиям в Европе».