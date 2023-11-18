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На границу Финляндии и России прибыло рекордное число беженцев за год

На границу Финляндии и России прибыло рекордное число просителей убежища за год

За день до закрытия четырех сухопутных пунктов пропуска на границе России и Финляндии на нее прибыло 163 просителя убежища сообщила пограничная служба Юго-Восточной Финляндии в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Вчера полное количество поданных прошений об убежище — 163 человека», — сказано в сообщении.

Это число значительно выше, чем в предыдущие дни, отмечает Yle. Так, за сутки 16 ноября на границу Финляндии и России прибыло 26 человек, попросивших убежище, а к 22:00 (23:00 мск) 15 ноября их было 75. Днем ранее к 21:00 (22 мск) на границу прибыло 50 просителей убежища.

Решение Финляндии закрыть четыре КПП на границе с Россией вступило в силу
Политика
Фото:Lauri Heino / EPA / ТАСС

Как отмечает Ilta-Sanomat, к 16 ноября с начала года на юго-восточной границе было подано 335 заявлений с просьбой о предоставлении убежища. По данным пограничной службы Финляндии, которые приводит Reuters, за неделю в страну прибыли около 300 просителей убежища, в основном из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии.

Просить убежище после закрытия четырех пунктов пропуска можно только на двух КПП на российско-финской границе. Это КПП Келлоселькя (Салла) и Вартиус (Люття), пишет Reuters.

Финляндия в ночь на субботу, 18 ноября, закрыла четыре из девяти контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Они заработают вновь не раньше 18 февраля 2024 года.

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Речь идет о пунктах «Ваалимаа», «Нуйямаа», «Иматра» и «Нииралаа» на юго-востоке Финляндии. C российской стороны это многосторонние автомобильные пропускные пункты «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск» и «Вяртсиля», которые находятся в Ленинградской области и Карелии.

Решение о закрытии КПП власти Финляндии объяснили наплывом мигрантов из третьих стран. В Хельсинки обещали вновь открыть пункты, «если больше не будет необходимости предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности». Однако канал MTV3 передавал, что власти не исключают закрытия всех КПП (всего на границе с Россией их девять), если люди, которые ищут убежища, изменят маршруты.

В Кремле заявили, что Россия никогда не угрожала Финляндии, и Хельсинки выбрал ошибочный «путь конфронтации». МИД России назвал решение финских властей деструктивным и предупредил, что оно «приведет к новым разделительным линиям в Европе».

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Теги
Финляндия российская граница беженцы КПП ограничение движения
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