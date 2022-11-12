США назвали выбор условий для переговоров с Россией прерогативой Украины

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В Вашингтоне надеются на начало переговоров по Украине в будущем, однако считают, что определять их условия должен украинский президент Владимир Зеленский, заявила в интервью Corriere della serra постпред США при НАТО Джулианна Смит.

«Мы надеемся на переговорный процесс в будущем. Наш президент (Джо Байден. — РБК) только что сказал, что этой войне необходимо положить конец, достигнув соглашения, но мы хотим, чтобы прерогативой президента Зеленского было определение условий, при которых он сядет за стол переговоров, среди которых уважение границ и признание ответственности за содеянное [российской стороной]», — сказала дипломат.

Смит добавила, что НАТО и США «на ежедневной связи с военным командованием Украины», однако Киев в итоге «сам должен определять, что делать, с учетом задач на поле боя». Тем не менее разногласий в этом вопросе у США и Украины нет, отметила она.

С начала российской военной операции на Украине в конце февраля Москва и Киев вели переговоры по урегулированию конфликта, однако процесс застопорился в начале апреля. В конце сентября, после референдумов и присоединения Россией республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей, Зеленский отказался вести диалог с Россией, пока ее возглавляет Владимир Путин.

Позднее он указал, что «не закрывал дверь» для переговоров и готов к ним, но с «другой» Россией. «Той, которая действительно будет готова к миру», — уточнил Зеленский. Он назвал условия возобновления переговоров: «восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

В Москве неоднократно подчеркивали, что по-прежнему готовы к переговорам. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 7 ноября отметил, что пока не видит такой возможности из-за позиции Киева. В России считают, что Украина прервала диалог по указанию «западных кураторов», в первую очередь США.

По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон не оказывает давление на Киев в этом вопросе, а «консультирует как партнер и демонстрирует поддержку».