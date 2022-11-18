МИД счел, что с США «не о чем говорить» по Украине
Замглавы МИД Рябков: с США не о чем говорить по Украине
У властей России и США »радикально противоположные позиции» по «украинской теме», а потому переговоров с Вашингтоном по этому вопросу не может быть. Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«По Украине с ними просто не о чем говорить. Если возникает украинская тема в том или ином разрезе, это все в жанре взаимного направления сигналов, а диалога и каких-то тем более переговоров не может быть, у нас радикально противоположные позиции», — объяснил замглавы МИД (цитата по ТАСС).
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