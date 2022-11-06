WP узнала о частной просьбе США к Киеву по поводу переговоров с Москвой

В администрации Джо Байдена признали, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с Россией вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику

Фото: Ukrainian President'S Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

В администрации президента США Джо Байдена в частном порядке призывают руководство Украины продемонстрировать открытость к переговорам с Россией и отказаться от нежелания вести переговоры, пока президентом является Владимир Путин, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По словам собеседников, это не означает стремления подтолкнуть Украину к переговорам, а скорее является «попыткой обеспечить поддержку киевского правительства другими странами».

Американские чиновники признают, что отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров вызвал обеспокоенность в некоторых странах Европы, Африки и Латинской Америки из-за влияния конфликта на экономику. «Усталость от Украины — это реальная проблема для некоторых наших партнеров», — сказал один из источников.

Зеленский отказался разговаривать с Россией, пока ее возглавляет Путин, после того как в состав страны вошли Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области. По словам украинского лидера, Киев предлагал «договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», но, «когда Россию возглавляет Путин», сделать это «невозможно». Невозможность переговоров затем была зафиксирована в указе Зеленского.

В начале ноября украинский президент указал, что некоторые страны подталкивают Киев к компромиссам с Москвой. При этом, по его словам, договоренности с Россией не имеют для него никакого смысла, так как он не ждет хеппи-энда. «Мы должны строить очень прагматичные отношения, и все», — сказал он.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности к переговорам с Украиной. В конце октября Путин говорил, что Москва подождет, пока «созреют какие-то необходимые условия» для переговоров с Киевом. «А наша добрая воля известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — отмечал он. Отвечая на вопрос, что Москва могла бы предложить Киеву, президент заметил: чтобы начать предлагать что-то на переговорах, нужно, чтобы они состоялись, а заранее выкладывать свою позицию, по его мнению, «не всегда целесообразно».