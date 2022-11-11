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Военная операция на Украине ,  
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Байден назвал условие для завершения конфликта на Украине

Байден назвал вывод российских войск с Украины условием завершения конфликта
Путину необходимо вывести войска с Украины, чтобы конфликт завершился, считает Байден. Зеленский подчеркивал, что лишь после восстановления территориальной целостности Украины возможен диалог Москвы и Киева
Фото: Leon Neal / Getty Images
Фото: Leon Neal / Getty Images

Урегулирование конфликта на Украине возможно лишь после вывода российских войск, заявил президент США Джо Байден журналистам по пути на авиабазу Andrews.

«Я не думаю, что конфликт будет разрешен до тех пор, пока [президент России Владимир] Путин не уйдет с Украины», — сказал он (цитата по репортеру Politico Алексу Уорду).

В Киеве не раз называли вывод российской армии с территории страны в качестве условия для переговоров с Москвой. Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что Украина ожидает от России «восстановления территориальной целостности, уважения к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесенных войной, наказания каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится» для начала диалога.

Россия ввела войска на Украину более восьми месяцев назад — в ночь на 24 февраля. В российской миссии при ООН спустя три дня говорили, что шагом к урегулированию ситуации должна стать готовность Киева к «демилитаризации и денацификации». В начале ноября в российском МИДе заверили, что предварительных условий для начала диалога у России нет. В министерстве отметили, что ожидают от Киева доброй воли.

В Кремле при этом считают, что сейчас нет возможности для диалога Москвы и Киева, несмотря на готовность к нему российской стороны. В украинском МИДе в июле пояснили, что переговоры с Россией следует начать только после изменения ситуации на фронте, иначе Киев столкнется с «языком ультиматумов».

По данным Politico, американские власти к началу ноября оказали влияние на Украину, чтобы в Киеве показали готовность к дипломатическому решению ситуации. Издание указало, что ранее Зеленский официально отказался от переговоров с Россией, пока ее возглавляет Путин, однако затем не стал упоминать это условие. Сам президент Украины заявил позднее, что готов к диалогу, но только с той Россией, которая «действительно будет готова к миру».

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