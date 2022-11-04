Папа римский сообщил о «нескольких властителях», возрождающих дух войны

Папа римский напомнил о периоде Холодной войны и указал, что мир сегодня подошел «к краю пропасти». По его словам, дух войны возрождают «несколько властителей», вовлеченных в борьбу за собственные интересы

Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Ситуация, при которой «несколько властителей» возрождают устаревшую риторику времен Холодной войны, является недопустимой. Мир уже находится на краю пропасти и «не должен упасть», заявил папа римский Франциск, выступая с обращением к верующем во время своего визита в Бахрейн, передает Reuters.

«После двух страшных мировых войн, холодной войны, которая на протяжении десятилетий держала мир в напряжении, катастрофических конфликтов, происходящих во всех уголках земного шара, среди обвинений, угроз и осуждений, мы продолжаем находиться на краю пропасти, и мы не хотим упасть», — сказал он.

Понтифик осудил ситуацию, при которой «несколько властителей», вовлеченных в борьбу за собственные интересы, «возрождают устаревшую риторику, перекраивая сферы влияния и противоборствующие блоки».

Папа Франциск также призвал короля Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа к единодушию в прекращении конфликта между Россией и Украиной и к «серьезному диалогу на благо всего человечества».

Позже в посольстве Бахрейна в Москве сообщили, что монарх выразил готовность королевства быть посредником между Россией и Украиной. «Его Величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — отметили в посольстве (цитата по ТАСС).

В начале октября папа Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, а президента Украины Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». Он попросил стороны стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к консенсусным, справедливым и стабильным решениям, а не навязываемым силой. Позднее Ватикан выразил готовность содействовать диалогу Москвы и Киева.