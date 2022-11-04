Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 60,61 (-0,31) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 62,1 (+0,48) Инвестиции, 03 ноя, 16:24
Шлепанцы, бургер, тушь: что мешает людям водить машину Партнерский проект, 21:18
Папа римский сообщил о «нескольких властителях», возрождающих дух войны Политика, 21:15
Bloomberg узнал о тайном визите в Киев советника Байдена по безопасности Политика, 21:14
«Химки» без отстраненного Гогниева впервые с августа победили в РПЛ Спорт, 20:51
Зеленский поддержал петицию о запрете творческой деятельности россиян Политика, 20:50
Какой антиэйдж-стратегии придерживаться после 35 лет РБК и Вирсавия, 20:23
Стремоусов опроверг любые ограничения для жителей Херсона Политика, 20:14
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Первая ракетка мира из-за травмы не смог доиграть матч «Мастерса» Спорт, 20:05
Лидер «Наполи» Кварацхелия получил травму Спорт, 19:52
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:44
В цене всегда: на какую недвижимость стоит обратить внимание РБК и Амарант, 19:38
Путин разрешил российской компании купить активы Baker Hughes Бизнес, 19:37
Как в городах России отметили День народного единства. Фотогалерея Общество, 19:34 
Чемпион UFC Махачев назовет следующего соперника в течение двух недель Спорт, 19:15
Политика ,  
0 

Папа римский сообщил о «нескольких властителях», возрождающих дух войны

Папа римский Франциск: ряд властителей в мире возрождает устаревшую риторику и дух войны
Папа римский напомнил о периоде Холодной войны и указал, что мир сегодня подошел «к краю пропасти». По его словам, дух войны возрождают «несколько властителей», вовлеченных в борьбу за собственные интересы
Папа римский Франциск
Папа римский Франциск (Фото: Yara Nardi / Reuters)

Ситуация, при которой «несколько властителей» возрождают устаревшую риторику времен Холодной войны, является недопустимой. Мир уже находится на краю пропасти и «не должен упасть», заявил папа римский Франциск, выступая с обращением к верующем во время своего визита в Бахрейн, передает Reuters.

«После двух страшных мировых войн, холодной войны, которая на протяжении десятилетий держала мир в напряжении, катастрофических конфликтов, происходящих во всех уголках земного шара, среди обвинений, угроз и осуждений, мы продолжаем находиться на краю пропасти, и мы не хотим упасть», — сказал он.

Понтифик осудил ситуацию, при которой «несколько властителей», вовлеченных в борьбу за собственные интересы, «возрождают устаревшую риторику, перекраивая сферы влияния и противоборствующие блоки».

Папа Франциск также призвал короля Бахрейна Хамад ибн Иса Аль Халифа к единодушию в прекращении конфликта между Россией и Украиной и к «серьезному диалогу на благо всего человечества».

Позже в посольстве Бахрейна в Москве сообщили, что монарх выразил готовность королевства быть посредником между Россией и Украиной. «Его Величество король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа подтверждает готовность Королевства Бахрейн выступить посредником между Россией и Украиной, чтобы остановить конфликт», — отметили в посольстве (цитата по ТАСС).

В начале октября папа Франциск призвал президента России Владимира Путина прекратить боевые действия, а президента Украины Владимира Зеленского — «быть открытым для серьезных предложений о мире». Он попросил стороны стремиться к созданию условий для переговоров, которые приведут к консенсусным, справедливым и стабильным решениям, а не навязываемым силой. Позднее Ватикан выразил готовность содействовать диалогу Москвы и Киева.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Папа Римский холодная война Бахрейн
Материалы по теме
Папа римский предупредил священников, что «дьявол заходит через порно»
Общество
Папа римский призвал Путина и Зеленского положить конец конфликту
Политика
Папа римский назвал «морально допустимой» отправку оружия Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter