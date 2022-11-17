Зеленский предложит России «публичную форму» переговоров

Украина не хочет иметь отношений с Россией «за кулисами», но готова к открытому диалогу, заявил Зеленский. Он допускал диалог при условии восстановлении территориальной целостности Украины и гарантий, «что это не повторится»

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Власти Украины получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о желании президента России Владимира Путина прямых переговоров, сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

«И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — сказал президент Украины.

Зеленский указал, что не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами». «Я готов рекомендовать этот формат, я буду думать с моими коллегами, как это сделать», — добавил он.

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал октябре президент Владимир Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что цели спецоперации могут быть достигнуты не только военным путем, но и с помощью переговоров, но перспектив у этого варианта пока нет, диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе говорят, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

К диалогу России и Украины призвали в середине ноября президент Франции Эмманюэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин, в Пентагоне также полагают, что из-за погодных условий зимой боевые действия замедляться, что создаст «окно» для переговоров.

При этом, по данным Politico, сторонники переговоров пока не убедили американского президента Джо Байдена, который не соглашается давить на Украину для возобновления диалога. Белый дом настаивает, что определять время и условия для переговоров должны в Киеве, а США будут помогать достичь сильной позиции за столом переговоров. Британский премьер Риши Сунак также счел, что давить на Киев было бы «немного нечестно», пока российские войска ведут огонь по территории Украины.

В Киеве в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, трибунал над военными преступниками и гарантии, что это не повторится.

В октябре Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.