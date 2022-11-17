Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16 ноя, 16:00
Зеленский предложит России «публичную форму» переговоров Политика, 00:20
В США заявили о неудачных попытках связаться с Россией о ракетах в Польше Политика, 00:20
Риелторы назвали районы Москвы с самыми дешевыми и дорогими небоскребами Недвижимость, 00:14
В поисках пружины саморазвития ребенка: что определяет стратегию РБК и AFI Park Воронцовский, 00:10
Первый в истории. Что важно знать о матче сборных России и Таджикистана Спорт, 00:00
Эксперты назвали самые популярные сферы у малого бизнеса на фоне санкций Экономика, 00:00
Премьер Польши не увидел необходимости прибегать к 4-й статье устава НАТО Политика, 16 ноя, 23:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Дуда обсудил с главой ЦРУ ситуацию с безопасностью Политика, 16 ноя, 23:49
Работа для подростка: как раннее трудоустройство помогает строить карьеру Партнерский проект, 16 ноя, 23:30
Захарова заявила, что США «плевать хотели» на расследование ЧП с ракетой Политика, 16 ноя, 23:19
В Сирии задержали подозреваемого в причастности к теракту в Стамбуле Политика, 16 ноя, 23:13
В Пентагоне увидели «окно» для начала диалога Киева и Москвы Политика, 16 ноя, 22:47
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 16 ноя, 22:35
«Автодор» пообещал восстановить в новых регионах 530 км дорог за год Общество, 16 ноя, 22:28
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский предложит России «публичную форму» переговоров

Зеленский: Киев предложит Москве «публичную форму» переговоров без диалога «за кулисами»
Украина не хочет иметь отношений с Россией «за кулисами», но готова к открытому диалогу, заявил Зеленский. Он допускал диалог при условии восстановлении территориальной целостности Украины и гарантий, «что это не повторится»
Фото: Alexey Furman
Фото: Alexey Furman

Власти Украины получали «публичные и не очень» сигналы от лидеров стран о желании президента России Владимира Путина прямых переговоров, сообщил украинский президент Владимир Зеленский во время разговора с журналистами.

«И я сказал, смотрите, мы предложим публичную форму», — сказал президент Украины.

Зеленский указал, что не хочет «иметь с ними каких-либо отношений за кулисами». «Я готов рекомендовать этот формат, я буду думать с моими коллегами, как это сделать», — добавил он.

Власти России регулярно призывают Украину к возобновлению диалога, отмечая, Киев встречного желания не проявляет. «Как можно обсуждать какие-либо договоренности, если с той стороны даже желания нету с нами разговаривать. Подождем, может быть созреют какие-то необходимые условия, наша добрая воля известна — она никаким изменениям и сомнениям не подлежит», — сказал октябре президент Владимир Путин.

Его пресс-секретарь Дмитрий Песков отмечал, что цели спецоперации могут быть достигнуты не только военным путем, но и с помощью переговоров, но перспектив у этого варианта пока нет, диалог невозможен из-за позиции Киева. В МИДе говорят, что Москва согласна на переговоры без предварительных условий.

К диалогу России и Украины призвали в середине ноября президент Франции Эмманюэль Макрон и глава КНР Си Цзиньпин, в Пентагоне также полагают, что из-за погодных условий зимой боевые действия замедляться, что создаст «окно» для переговоров.

Читайте на РБК Pro
Компании по всему миру сокращают персонал. Кого уволят первыми «Простите. Я облажался». Криптобиржа FTX на грани краха: что происходит Как справиться с боссом-самодуром, не опускаясь до его уровня Контрагент переехал. Как взыскать с него задолженность

При этом, по данным Politico, сторонники переговоров пока не убедили американского президента Джо Байдена, который не соглашается давить на Украину для возобновления диалога. Белый дом настаивает, что определять время и условия для переговоров должны в Киеве, а США будут помогать достичь сильной позиции за столом переговоров. Британский премьер Риши Сунак также счел, что давить на Киев было бы «немного нечестно», пока российские войска ведут огонь по территории Украины.

В Киеве в качестве условий для переговоров называют восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, трибунал над военными преступниками и гарантии, что это не повторится.

В октябре Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Владимир Зеленский Украина переговоры Военная операция на Украине
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Washington Post узнала о встрече главы ЦРУ с Зеленским в Киеве
Политика
Украинский план и разговор Си с Байденом. Главное о саммите G20 на Бали
Политика
В Белом доме назвали цель переговоров Нарышкина с главой ЦРУ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter