Мэр Ивано-Франковска призвал жителей на время выехать за город

Мэр сообщил, что из-за обстрелов 53 многоэтажки остались без отопления, а отключение света может продлиться несколько дней. Ивано-Франковск готовит пункты обогрева для жителей, но они могут не вместить всех желающих

Фото: Юрий Рыльчук / Ukrinform / Zuma / ТАСС

Мэр Ивано-Франковска на западе Украины Руслан Марцинкив в эфире радио «Западный полюс» призвал жителей многоэтажных домов на время выехать за город.

Марцинкив допустил, что в городе в течение нескольких дней не будет электроснабжения. Кроме того, сказал он, из-за ракетных ударов 53 многоэтажки остаются без отопления.

«Рекомендую найти место пребывания в сельской местности или в индивидуальных домах. У кого-то есть семья, знакомые в селах», — сказал он (цитата по УНИАН), отметив, что оставаться в многоквартирных домах будет «очень тяжело». Мэр сообщил, что в Ивано-Франковске готовятся пункты обогрева для оставшихся без отопления, но туда могут не поместиться все желающие.

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения Ивано-Франковска составляла около 238 тыс. человек.

Россия с 10 октября наносит масштабные удары по объектам энергетики Украины. Одна из последних атак была осуществлена 15 ноября, ее целью Минобороны России назвало объекты энергетической инфраструктуры, связанные с системой военного управления. По данным Минэнерго Украины, этот обстрел инфраструктуры стал самым масштабным с начала боевых действий. В МВД сообщили, что повреждения получили 30 объектов.

Два дня спустя о взрывах или работе средств противовоздушной обороны сообщили в Киеве, Киевской, Полтавской, Черкасской областях. Власти заявили о повреждении объектов инфраструктуры на территории Днепропетровской и Одесской областей. В Киеве ввели экстренные отключения света. По словам президента Владимира Зеленского, по состоянию на вечер 17 ноября без света оставались 10 млн человек, наиболее тяжелая ситуация сложилась в Винницкой, Одесской, Сумской областях, а также в Киеве.

Мэр столицы Виталий Кличко допускал, что город может остаться без электроэнергии, водообеспечения и отопления. 6 ноября The New York Times сообщила, что власти не исключают эвакуацию всего населения Киева при отключении электроснабжения. Несколько дней спустя премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что сейчас для этого нет причин.