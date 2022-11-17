В Киеве ввели экстренные отключения электричества

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В Киеве введены экстренные отключения света, сообщила в своем телеграм-канале энергетическая компания ДТЭК.

«Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК «Укрэнерго», другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении.

В ДТЭК пояснили, что «повреждения энергетической инфраструктуры значительны», экстренные отключения происходят в связи с необходимостью «Укрэнерго» сбалансировать энергосистему. В компании попросили граждан умеренно потреблять электроэнергию.

15 ноября по Украине был нанесен массированный удар, его целью Минобороны России назвало объекты энергетической инфраструктуры, связанные с системой военного управления. Глава украинского Минэнерго Герман Галущенко назвал этот обстрел инфраструктуры самым масштабным с начала боевых действий. По его словам, попадания зафиксированы и по объектам генерации, и по объектам передачи электроэнергии. Украинский министр внутренних дел Денис Монастырский уточнил, что повреждения получили около 30 объектов. Президент Украины Владимир Зеленский вечером 15 ноября заявил, что без электричества остались около 10 млн граждан страны.

По словам мэра Киева Виталия Кличко, после обстрелов в городе без света остались половина жителей. Замглавы офиса президента Кирилл Тимошенко писал, что в столице «ситуация крайне тяжелая». В городе вводятся специальные графики аварийных отключений. «Укрэнерго» также вынуждено начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и во избежание аварий на оборудовании.