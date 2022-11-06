NYT узнала о плане полной эвакуации Киева

NYT: В Киеве планируют эвакуировать 3 млн человек при полном отключении света

В случае сбоя в системе энергоснабжения Киева, власти намерены просить горожан покинуть столицу Украины. Мэр Кличко ранее не исключил, что Киев может лишиться света, тепла и воды после ударов России по инфраструктуре

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Власти Киева планируют эвакуировать около трех миллионов оставшихся жителей города в случае полного отключения электроэнергии, дальнейший ущерб энергетической инфраструктуре угрожает возможности предоставлять основные услуги. Об этом пишет The New York Times.

Чиновникам в украинской столице сообщили, что их скорее всего уведомят о критическом положении за 12 часов. Если до этого дойдет дело, «мы начнем информировать людей и просить их уйти», рассказал изданию директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук.

«Мы можем потерять всю нашу систему электроснабжения», — допустил он, пояснив, что это означает потерю водоснабжения и канализации, власти Киева делают все для защиты энергосистемы.

Повреждено 40% энергетической инфраструктуры Украины, муниципальные власти занимаются развертыванием 1 тыс. станций обогрева, которые могут быть использованы в качестве бункеров.

До начала боевых действий в Киеве жили 3,5 млн человек, еще 1 млн приезжал на работу из области, говорил мэр столицы Украины Виталий Кличко в интервью «Радио НВ». Затем население города снизилось до 1 млн человек, однако к маю уже достигло 2,2 млн.

Российские войска с 10 октября наностят ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Это произошло спустя два дня после взрыва грузовика на Крымском мосту, в организации которого Москва обвиняет украинские спецслужбы. Минобороны России называет целями ударов военные объекты, а также энергетическую инфраструктуру и центры связи.

После атак в разных регионах Украины пропали электро- и водоснабжение, власти прекратили экспорт электричества и призвали украинцев к экономии энергии, в нескольких областях свет аварийно отключался. Ограничения электроэнергии коснулись 4 млн жителей страны, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Власти Киева допускали, что зимой в многоквартирных домах Киева на несколько суток или недель будет отключаться отопление из-за ракетных обстрелов со стороны России. Мэр не исключал отсутствия в столице Украины света, тепла и воды из-за ударов по инфраструктуре. «Мы просчитываем разные сценарии, чтобы выдержать и подготовиться. Уже сейчас сделан большой запас топлива, генераторов, еды и большой запас воды, созданы пункты обогрева», — добавил Кличко.