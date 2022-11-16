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AP сообщило о падении в Польше выпущенной ВСУ ракеты

AP: упавшую на территории Польши ракету запустили ВСУ, чтобы отбить атаку России
По данным агентства, упавшая в Польше ракета была выпущена украинскими военными, чтобы отбить российские атаки. Байден ранее усомнился в том, что ракету запустили из России
Фото: Kacper Pempel / Reuters
Фото: Kacper Pempel / Reuters

По предварительным данным, ракету, упавшую вечером 15 ноября на территорию Польши, запустили Вооруженные силы Украины, чтобы сбить российские ракеты во время атак по украинским объектам инфраструктуры, сообщает AP со ссылкой на трех американских чиновников.

Ранее агентство со ссылкой на источник в американской разведке передавало, что упавшие в Польше ракеты могли быть российскими. Польский МИД также заявил, что они были «российского производства». При этом президент Анджей Дуда отмечал, что у Варшавы нет данных о том, кто запустил ракеты.

Пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер накануне также сказал журналистам, что пока не может подтвердить принадлежность ракет, а президент США Джо Байден назвал маловероятной версию о том, что их выпустили из России. В телефонном разговоре с Дудой он предложил польской стороне помощь в расследовании инцидента. По данным CNN, траекторию отследил самолет НАТО, который в момент происшествия совершал наблюдательный полет над Украиной, он передал эти данные Варшаве.

По данным польских СМИ, в том числе Radio ZET, ракеты упали в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве в 8 км от границы с Украиной, в результате погибли два человека. После этого премьер Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное заседание Комитета по национальной безопасности, а МИД Польши вызвал российского посла. Дуда запросил экстренное заседание Совета национальной безопасности 16 ноября. Глава Евросовета Шарль Мишель предложил провести координационное заседание лидеров стран ЕС на саммите G20 в Индонезии.

Минобороны России назвало провокацией сообщения о ударе российских ракет по польской территории, заявив, что обломки, изображенные на фотографиях в польских СМИ, не имеют отношения к российским средствам поражения.

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15 ноября российская армия нанесла по территории Украины массированный ракетный удар, целями которого стали объекты энергетической инфраструктуры. Офис президента Украины назвал ситуацию с энергоснабжением критической, по словам главы Минэнерго Украины Германа Галущенко, обстрел стал самым масштабным с начала боевых действий. По данным командования воздушных сил ВСУ, всего по территории Украины было выпущено около 100 ракет.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
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