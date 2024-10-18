Зеленский допустил, что Украина не выйдет на границы 1991 года

Положение границ Украины по итогам конфликта может зависеть от разных факторов, заявил Зеленский. «Формула мира», на которой настаивает Киев, предусматривает возврат к границам на 1991 год, Москва исключает переговоры на ее основе

Александр Сырский и Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины)

Границы Украины после завершения конфликта могут зависеть от разных факторов, но юридически признавать потерю территорий Киев не будет. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции.

По словам главы государства, в жизни «по-разному может случиться».

«Зависит от нас, от нашей прочности, от [того,] устали или не устали партнеры, от желания или смены политики. Много вещей [влияет]», — ответил он на вопрос о том, возможны ли компромиссы в вопросе восстановления границ 1991 года (цитата по ТАСС).

Киев официально исключает уступки территорий и настаивает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира», предложенной украинским президентом Владимиром Зеленским. Она среди прочего предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Москва считает переговоры на основе «формулы мира» неприемлемыми. Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России, Крым вошел в состав страны в 2014 году. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами. Летом этого года президент России Владимир Путин выдвинул условия мира, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.

Зеленский назвал предложение Путина ультиматумом. Однако в октябре Der Spiegel сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, что в Киеве впервые с начала боевых действий в 2022 году начали всерьез обсуждать возможную уступку территорий.

Сценарий с отказом Украины от прежних территорий допускал и экс-президент США Дональд Трамп, повторно баллотирующийся на этот пост от республиканцев. Он также заявлял, что Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до начала боев в феврале 2022 года, так как «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас». Другой кандидат — представительница демократов Камала Харрис — публично пообещала продолжить поддержку Украины, но в Киеве не ждут от нее «чудес», говорил Der Spiegel украинский чиновник.

В ЕС призывали обеспечить Украине положение дел, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях». Однако, как сообщили Financial Times источники, все больше украинских и западных чиновников стали приходить к мнению, что урегулирование конфликта на данной стадии возможно только с использованием «немецкого сценария» с отказом Киева от части территорий. Вступление Украины в НАТО без них допускал и бывший генсек блока Йенс Столтенберг.