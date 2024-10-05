Столтенберг допустил членство Украины в НАТО без утраченных территорий

В таком случае гарантии безопасности альянса будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, сказал ушедший в отставку генсек. Россия выступает против членства Украины в НАТО

Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории, заявил ушедший в отставку генсек альянса Йенс Столтенберг в интервью Financial Times.

«Есть пути решения этой проблемы, — сказал Столтенберг. — Если есть линия (до которой будут действовать гарантии безопасности. — РБК), которая не обязательно является международно признанной границей».

При этом он призвал с осторожностью проводить параллели, поскольку «никакие параллели не являются на 100% верными». «Соединенные Штаты дали гарантии безопасности Японии. Но они не охватывают Курилы», — отметил бывший генсек.

Предметом территориального спора между Россией и Японией после окончания Второй мировой войны являются три курильских острова: Кунашир, Шикотан, Итуруп, а также гряда Хабомаи. В Японии Курильскую гряду называют «северными территориями». Из-за спорных островов Москва и Токио до сих пор не заключили мирный договор. Между Россией и Японией с 1991 года действовали соглашения о безвизовых обменах между южными Курильскими островами России и Японией, а в 1999 году страны договорились о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания. Однако Москва прекратила действие этих соглашений в сентябре 2022 года, после того как Япония ввела санкции против России из-за начала военной операции на Украине. В апреле 2023 года Токио обозначил Курильские острова «незаконно оккупированными Россией». Президент России Владимир Путин летом назвал южные Курильские острова суверенной частью страны. «Это один из результатов Второй мировой войны, а результаты Второй мировой войны мы не пересматривали», — подчеркнул он, заметив, что это вовсе не значит, что возможности договариваться не было.

Столтенберг также напомнил о вступлении Западной Германии в НАТО.

«Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна линия, которая определяет, где применяется статья 5 (Североатлантического договора, которая гласит: нападение на одного из членов НАТО будет рассматриваться как нападение на всех членов НАТО. — РБК), и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы», — подчеркнул экс-генсек блока.

Отвечая на вопрос, чтобы он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому, Столтенберг упомянул советско-финскую войну: «Война закончилась тем, что они [финны] отдали 10% территории. Но они получили безопасную границу».

30 ноября 1939 года началась советско-финская, или Зимняя, война, которая продлилась до 13 марта 1940 года. Между странами был подписан мирный договор, под контроль СССР перешли Карельский перешеек, западное и северное побережье Ладожского озера, ряд островов в Финском заливе. Советский Союз исключили из Лиги наций, а армия потеряла не менее 127 тыс. человек убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести. Потери финской армии составили, по разным оценкам, от 26 тыс. до 85 тыс. убитыми. Во времена Второй мировой войны Финляндия выступила на стороне Германии, хотя не заключала с ней межгосударственные или военные соглашения о военном сотрудничестве. Финские власти заявляли, что Финляндия вновь находится в состоянии войны с СССР, в Хельсинки ее считали продолжением Зимней войны. Она завершилась перемирием с Москвой в 1944 году, по которому СССР отошла часть территории Финляндии.

В НАТО неоднократно заявляли о неизбежности членства Украины в блоке. В июле на саммите альянса страны объявили о «необратимом пути» Киева «к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО». Там подтвердили, что готовы пригласить Украину, когда будут выполнены необходимые условия и при одобрении всех членов блока. США и Германия возражают против ее принятия в альянс до завершения боевых действий из-за статьи 5 Договора НАТО.

Россия выступает против членства Украины в НАТО. В июне президент Владимир Путин назвал среди условий для начала мирных переговоров с Киевом вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в альянс. Путин неоднократно указывал на риски эскалации при размещении инфраструктуры НАТО близ российских границ, а стремление Киева в блок называл одной из причин начала военных действий на Украине.