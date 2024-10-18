Умеров: я бы сделал очень плохие вещи в ответ на идею отдать территории

Умеров об идее отдать территории: «Я бы сделал очень плохие вещи»

Рустем Умеров (Фото: Александр Клименко / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Идея о передаче территорий Украины в обмен на членство страны в НАТО не допустима, заявил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы точно сделал бы очень плохие вещи», — сказал Умеров, комментируя вопрос журналиста о возможности такого обмена (цитата по Инсайдер UA).

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