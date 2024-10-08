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Военная операция на Украине ,  
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ЕК решила подготовить Украину к переговорам на «выгодных условиях»

Шефчович: Евросоюз должен подготовить Украину к переговорам на выгодных условиях
Сюжет
Военная операция на Украине
ЕС должен обеспечить Киеву положение дел, которое позволит ему вести переговоры «на выгодных условиях», заявил вице-глава ЕК Шефчович. Москва отвергает «формулу мира» Украины и исключает переговоры до вытеснения ВСУ из приграничья
Фото: Latin America News Agency / Reuters
Фото: Latin America News Agency / Reuters

Евросоюз должен обеспечить Украине положение дел, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях». Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на заседании Европарламента, посвященном подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17–18 октября.

«Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС», — сказал Шефчович (цитата по «РИА Новости»).

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По словам Шефчовича, «развитие событий вокруг Украины» будет обсуждаться на предстоящем саммите. «Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до €35 млрд в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал он, не уточнив, будет ли этот вопрос затрагиваться на встречах.

Также Брюссель работает над тем, чтобы Украина «была готова к предстоящей зиме»: вместе с партнерами ведутся ремонт и подключение оборудования, а также стабилизация поставок электроэнергии на Украине.

В июне президент Владимир Путин озвучил российские условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против Москвы. Киев счел эти условия ультиматумом.

Украина настаивает на реализации «формулы мира», которую предложил ее президент Владимир Зеленский. План предусматривает в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск. Москва считает «формулу мира» нереализуемой.

В ЕС полагают, что право определять условия мира принадлежит Украине. Однако в последнее время на фоне неудач в боевых действиях и потери мощностей электрогенерации в самой стране «меняется настроение» в сторону урегулирования конфликта с Россией, то же самое происходит на Западе, писала Financial Times. Москва исключает переговоры с Киевом до вытеснения украинских войск из Курской области, где с 6 августа идут бои.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина мирные переговоры Евросоюз Военная операция на Украине
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