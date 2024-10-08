ЕК решила подготовить Украину к переговорам на «выгодных условиях»

ЕС должен обеспечить Киеву положение дел, которое позволит ему вести переговоры «на выгодных условиях», заявил вице-глава ЕК Шефчович. Москва отвергает «формулу мира» Украины и исключает переговоры до вытеснения ВСУ из приграничья

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Евросоюз должен обеспечить Украине положение дел, которое позволило бы ей «обсуждать мир на выгодных условиях». Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович на заседании Европарламента, посвященном подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17–18 октября.

«Нашей целью должно оставаться обеспечение такого положения Украины, которое позволило бы обсуждать мир на выгодных условиях, подготовить дорогу к полноценному членству в ЕС», — сказал Шефчович (цитата по «РИА Новости»).

По словам Шефчовича, «развитие событий вокруг Украины» будет обсуждаться на предстоящем саммите. «Мы стремимся как можно быстрее достичь соглашения по нашему предложению по предоставлению кредита макрофинансовой помощи в размере до €35 млрд в качестве взноса в общий кредит «Большой семерки». Важно, чтобы средства были готовы к концу года», — сказал он, не уточнив, будет ли этот вопрос затрагиваться на встречах.

Также Брюссель работает над тем, чтобы Украина «была готова к предстоящей зиме»: вместе с партнерами ведутся ремонт и подключение оборудования, а также стабилизация поставок электроэнергии на Украине.

В июне президент Владимир Путин озвучил российские условия для прекращения огня и начала переговоров с Украиной: полный вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей «в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину»; официальный отказ Киева от вступления в НАТО; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины; демилитаризация и денацификация страны; фиксация статусов Крыма, Севастополя и остальных новых регионов как российских в международных договорах; отмена всех западных санкций против Москвы. Киев счел эти условия ультиматумом.

Украина настаивает на реализации «формулы мира», которую предложил ее президент Владимир Зеленский. План предусматривает в том числе возвращение к границам 1991 года и вывод российских войск. Москва считает «формулу мира» нереализуемой.

В ЕС полагают, что право определять условия мира принадлежит Украине. Однако в последнее время на фоне неудач в боевых действиях и потери мощностей электрогенерации в самой стране «меняется настроение» в сторону урегулирования конфликта с Россией, то же самое происходит на Западе, писала Financial Times. Москва исключает переговоры с Киевом до вытеснения украинских войск из Курской области, где с 6 августа идут бои.