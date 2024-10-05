FT узнала об обсуждении Западом мира на Украине по «немецкому сценарию»

Все больше чиновников на Западе и в Киеве склоняются к «немецкому сценарию» завершения конфликта, согласно которому Украина сможет вступить в НАТО, но не целиком. Путин в июне назвал российские условия для урегулирования

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На фоне проблем с финансами, оружием и нехваткой людей все больше украинских и западных чиновников приходят к мнению, что урегулирование конфликта на данной стадии возможно только с использованием так называемого немецкого сценария, или по принципу «территории в обмен на НАТО», пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Газета поясняет, что речь идет о договоренностях, в рамках которых конфликт завершится без возвращения Украиной утраченных территорий, при этом подконтрольная Киеву часть вступает в НАТО и на нее распространяются гарантии безопасности альянса. Эти гарантии не будут распространяться на земли, подконтрольные России, однако юридически они продолжат считаться украинской территорией.

Речь идет о «германской» модели, о которой ранее говорил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Накануне он допустил, что Украина может быть принята в НАТО без утраченных территорий, в таком случае гарантии безопасности будут распространяться только на подконтрольные Киеву территории.

Осенью 2022 года по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях эти регионы были включены в состав России. Киев и западные страны результаты референдума не признают и считают регионы оккупированными. Москва заявляла о готовности защищать их любыми средствами.

По данным FT, в рамках этого процесса предполагается «молчаливое согласие» с тем, что потерянные Украиной земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем. Уступка земли для получения членства в НАТО может быть only game in town (идиома, обозначающая единственный выбор, который приходится принять за неимением лучшего. — РБК), рассказал газете один из западных дипломатов.

Американский историк Мэри Саротт в разговоре с FT указал, что власти Украины должны определить обороняемую военную границу, согласиться постоянно не размецировать войска или ядерное оружие на своей территории и отказаться от применения силы за пределами этой границы, кроме как в целях самообороны. Он напомнил о стратегии Западной Германии, которая также была членом НАТО и при этом заявляла, что ее границы являются временными.

При этом Financial Times признает, что идея «НАТО в обмен на территории» имеет трудности в реализации, как из-за позиции России, которая категорически против членства Украины в Альянсе, так и из-за отсутствия четкого понимания, готовы ли на это идти США и другие страны НАТО.

«Существует также большой вопрос о том, будут ли США, не говоря уже о своих европейских союзниках, готовы взять на себя обязательства, необходимые для защиты Украины внутри Альянса. Администрация Байдена до сих пор отказывалась сдвинуть с места вопрос об ускоренном членстве Киева. Будет ли президент Камала Харрис относиться к этому по-другому? Может ли Дональд Трамп представить себе западногерманскую модель как часть его предложенной «сделки» по прекращению войны? Может ли Зеленский продать это своему народу?», — задается вопросом Financial Times.

После начала спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов мирных переговоров, однако к лету 2022 года они оказались фактически замороженными. Впоследствии глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Украины Давид Арахамия рассказал, что именно страны Запада в период мирных переговоров в 2022 году посоветовали Киеву не заниматься «эфемерными гарантиями безопасности», что привело к срыву переговоров.

Россия неоднократно предлагала украинской стороне вернуться за стол переговоров. В июне этого года президент Владимир Путин назвал условиями для начала переговорного процесса полный вывод войск ВСУ из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, признание Украиной утраты суверенитета над ними, как и над Крымом, отказ от вступления в НАТО и другие военные альянсы, а также проведение демилитаризации и «денацификации». Если конфликт продолжится, то реалии на земле будут меняться и «условия для переговоров будут другими», подчеркнул глава государства.

После вторжения ВСУ в Курскую область глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики». Москва исключает переговоры до вытеснения украинских сил из региона.