Киев опроверг обсуждение уступки территории на переговорах в Нью-Йорке

Ранее сегодня источники FT сообщили, что Сибига обсуждал с западными партнерами возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией, в том числе по вопросу территорий. В МИД Украины эти данные назвали ложными

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МИД Украины опроверг информацию Financial Times (FT) о том, что недавно назначенный министр иностранных дел Андрей Сибига обсуждал с западными партнерами возможность территориальных уступок для заключения мира. Комментарий официального представителя украинского МИДа Георгия Тихого размещен в телеграм-канале министерства.

«Я присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Сибиги в Нью-Йорке, и ни на одном из них не было предложений, обсуждений или даже намеков на какие-либо территориальные компромиссы. Напротив, позиция министра непоколебима, и он подчеркивал ее элементы за закрытыми дверями. Не может быть никаких компромиссов относительно суверенитета и территориальной целостности Украины», — заявил Тихий.

Он назвал данные FT ложными, отметив, что Киеву интересно, кто мог бы быть заинтересован в распространении этой информации.

Ранее сегодня источники FT сообщили, что Сибига обсуждал с западными партнерами во время поездки в США возможность «компромиссных решений» конфликта с Россией. По их данным, у нового министра «более прагматичная позиция» в отношении возможности переговоров по принципу «земля в обмен на безопасность», чем была у его предшественника Дмитрия Кулебы. «Мы все более открыто говорим о том, как это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянное мирное соглашение. И это серьезное изменение по сравнению с тем, что было еще полгода назад, когда подобные разговоры были табу», — сказал FT один из дипломатов, присутствовавших в Нью-Йорке.

Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины, который в итоге не был ратифицирован.

С тех пор позиции сторон относительно условий для начала диалога ужесточились. Украина считает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Владимира Зеленского, которая в том числе подразумевает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.

Кремль исключает переговоры на основе «формулы мира». В июне Владимир Путин выдвинул свои условия для прекращения конфликта, среди них вывод украинских войск с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.