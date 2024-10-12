Der Spiegel узнал об обсуждении в Киеве сценария уступки территории
Впервые после начала военных действий на Украине в феврале 2022 года в Киеве серьезно обсуждают сценарий, по которому Украине придется отказаться от возвращения утраченных территорий, пишет Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.
Собеседник признал, что у Киева было неправильное представление о победе. «Мы считали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция путинской России. Но без уступок не обойтись», — заявил он. По его мнению, «сделка должна быть выгодна и России». Кремль заявлял, что победить Россию на поле боя невозможно.
Хотя западные страны не откажутся от поддержки Украины в обозримом будущем, вряд ли партнеры смогут усилить позиции Киева для успешного наступления за счет новых поставок оружия, пишет издание. Украинский президент Владимир Зеленский, который сейчас находится в европейском турне, рассчитывает на мощный толчок, чтобы усадить Россию за стол переговоров, но это вряд ли произойдет, указывает Spiegel.
Уходящий президент США Джо Байден продолжает отказывать Киеву в разрешении наносить удары вглубь России из американского оружия. В случае победы на президентских выборах республиканца Дональда Трампа, который не раз утверждал, что положит конец конфликту за 24 часа, положение Киева может еще больше ухудшиться, пишет издание. Экс-президент допускал, что Киеву придется уступить часть территории. Он также заявлял, что Украина должна была пойти на уступки России за несколько месяцев до начала боев в феврале 2022 года, так как «любая сделка — худшая сделка — была бы лучше, чем то, что мы имеем сейчас». После почти трех лет военных действий «Украины больше нет», на ее восстановление «не хватит денег, даже если весь мир объединится», говорил он. Возможность уступок допускал и соратник Трампа Джей Ди Вэнс, предложенный в качестве вице-президента в случае победы республиканца.
Украина «не ждет чудес» и от кандидата от демократов Камалы Харрис. «Будь то Трамп или Харрис, американцы медленно, но верно отступят», — считает украинский чиновник. По его оценкам, «прогноз плохой». «Люди больше не хотят воевать. Несправедливость войны может разделить общество», — отметил он.
Киев официально исключает какие-либо уступки территории и настаивает, что завершение конфликта возможно только на основе «формулы мира» Зеленского, которая в том числе предусматривает вывод российских войск на границы 1991 года и выплату репараций.
Москва считает переговоры на основе «формулы мира» неприемлемыми. Летом президент Владимир Путин выдвинул свои условия мира, среди которых вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от присоединения к НАТО.
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