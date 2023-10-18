Война Израиля и ХАМАС. Главное

Израиль опроверг обвинения в ударе по больнице в секторе Газа, Байден встретился с Нетаньяху, в Иордании, Иране и Ливане прошли демонстрации и беспорядки. Главное о войне Израиля и ХАМАС — в материале РБК

Фото: Yasser Qudih / Reuters

Главное к 14:00 мск ХАМАС обвинил Израиль в ударе по баптистской больнице Аль-Ахли в секторе Газа. Минздрав региона сообщил о 500 погибших.

Израиль опроверг обвинения и показал видео с беспилотника, на котором видно, что на месте происшествия нет воронки. В ЦАХАЛ заявляют, что после разрыва израильских боеприпасов воронка всегда остается. Также военные обнародовали стенограмму разговора, который, по данным Израиля, велся между членами ХАМАС. Из нее следует, что ракету по больнице запустили боевики в секторе Газа.

Ответственность за удар Израиль возложил на «Исламский джихад» (запрещенная в России террористическая группировка). Эта группировка присоединилась к ХАМАС после его нападения на страну. В ЦАХАЛ считают, что взрыв стал следствием неудачного запуска ракеты со стороны палестинского анклава. В «Исламском джихаде» эти обвинения отвергли и считают, что таким образом Израиль пытается уйти от ответственности за «жестокую бойню».

После удара по больнице в Иордании и Палестине вспыхнули протесты, в ряде других стран демонстранты вышли к зданиями посольств Израиля и США: Video Джо Байден встретился в Израиле с Биньямином Нетаньяху. «Основываясь на том, что я видел, создается впечатление, что это было сделано другой стороной, а не вами», — сказал президент США про удар по больнице в секторе Газа.

В Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 4,2 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 3,4 тыс. человек, ранены свыше 12 тыс., сообщил Миздрав анклава. Свои дома покинули 1 млн палестинцев.

Как идут боевые действия

В Сети появились кадры последствия удара по больнице в секторе Газа:

ЦАХАЛ сообщает об ударах по позициям «Хезболлы» в Ливане, которая обстреливала северные районы страны. В связи с обострением обстановки Израиль объявил свой самый северный город Метулу закрытой военной зоной.

У боевиков ХАМАС были подробные карты городов и военных баз Армии обороны Израиля, сообщила WSJ. Один из найденных материалов, датированный июнем 2023 года, представлял подробный план вторжения в кибуц Мефальсим и захвата заложников. Из него следует, что в «час S дня Y» две группы из пяти человек и командир должны были «провести операцию». В документе, насчитывающем 14 страниц, были карты и аэрофотоснимки населенного пункта.

Фото: South First Responders Фото: South First Responders Фото: South First Responders

Идея нападения на Израиль появилась два года назад, заявили в ХАМАС. По словам представителя группировки, ее главная цель — захват главной мусульманской святыни Иерусалима мечети Аль-Акса и самого города.

Сектор Газа будет оставаться в условиях полной блокады, пока похищенные ХАМАС израильтяне не вернутся домой, заявил министр энергетики Израиля Исраэль Кац. «Ни один электрический выключатель не будет включен, ни один водопроводный гидрант не будет открыт и ни один бензовоз не въедет до тех пор, пока похищенные израильтяне не вернутся домой», — написал он.



Позиция ХАМАС

Лидер военного крыла ХАМАС Мохаммед Дейф назвал нападение на Израиль «днем великой революции». Он призвал «исламское сопротивление в Ираке, Сирии и Ливане» поддержать ХАМАС и «поджечь землю под ногами оккупантов».

Как заявил Дейф, нападение стало ответом на «осквернение» Израилем мечети Аль-Акса в Иерусалиме. По его словам, в этом году израильские военные убили и ранили сотни палестинцев, также Израиль отклонил предложение по обмену пленными.

В руководстве ХАМАС заявили о готовности к «эскалации на всех уровнях». «Включая наземное вторжение, которое будет лучшим для нас, чтобы решить исход этой битвы», — подчеркнул высокопоставленный член группировки Салех аль-Арури.

В палестинском военизированном движении «Исламский джихад» (запрещено в России) заявили, что присоединяются к действиям организации.

МИД Палестины заявил, что «прекращение израильской оккупации палестинских территорий является единственной гарантией безопасности, стабильности и мира» в регионе.

Что ответил Израиль

Армия обороны Израиля заявила, что ХАМАС «заплатит очень высокую цену» за это нападение и понесет ответственность за случившееся и последствия.

Израилю необходимо провести длительную и мощную кампанию в ответ на нападение ХАМАС, заявил в разговоре с президентом США Джо Байденом премьер Биньямин Нетаньяху.

Израильская армия начала контртеррористическую операцию «Железные мечи» в секторе Газа. По палестинской территории наносятся авиаудары.

Израиль официально находится в состоянии войны. На всей территории страны объявлен режим ЧС.

Главы оппозиционных партий — Яир Лапид («Еш Атид»), Бени Ганц (Партия национального единства), Авигдор Либерман («Исраэль Бейтену») и Мерав Михаэли (Лейбористская партия) — выпустили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество осудить нападение ХАМАС. Они заявили, что «в такие дни в Израиле нет ни оппозиции, ни коалиции» и все «едины перед лицом терроризма» и в необходимости нанести по нему решительный удар «сильным кулаком».

Спустя пять дней после начала войны, 11 октября, в Израиле сформировали чрезвычайное правительство. В узкий «военный кабинет», который будет управлять боевыми действиями, вошли Нетаньяху, Ганц и министр обороны Йоав Галант.

Международная реакция

В Германии пригрозили депортировать всех сторонников ХАМАС. Как сообщила глава МВД Нэнси Фезер, в стране усилили охрану еврейских объектов и «будут использовать против исламистов все правовые, полицейские и разведывательные средства».

Решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства, заявил Владимир Путин на встрече с премьером Ирака Мухаммедом Судани. По его словам, ситуация на Ближнем Востоке — «яркий пример провала политики США, которые пытались монополизировать урегулирование, но не были озабочены поиском компромиссов, приемлемых для обеих сторон».