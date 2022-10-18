Суровикин заявил о напряженной обстановке в зоне военной операции

Недавно назначенный командующим группировкой войск в районе СВО подчеркнул, что ВСУ предпринимают попытки прорвать российскую оборону и стягивают на передовую все имеющиеся резервы, в том числе не прошедших подготовку

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украинские силы стремятся прорвать российскую оборону в ряде районов, обстановка в зоне проведения специальной военной операции напряженная. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил недавно назначенный командующим объединенной группировкой войск в районе военной операции генерал армии Сергей Суровикин.

По его словам, украинская сторона не оставляет попыток атаковать позиции российских войск на купянском, краснолиманском и николаево-криворожском направлениях.

«Украинский режим стремится прорвать нашу оборону. Для этого ВСУ подтягивают на передовую все имеющиеся резервы. <...> В целом обстановку в зоне проведения специальной военной операции можно охарактеризовать как напряженную», — заявил Суровикин.

Кроме этого, командующий войсками в зоне СВО подчеркнул, что Россия не стремится к высоким темпам наступления, так как «бережет жизни солдат и гражданских».

Ранее о сложной ситуации на фронте и попытках наступления со стороны ВСУ говорили, в частности, член главного совета Запорожской области Владимир Рогов и заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. В то же время врио главы ДНР Денис Пушилин 13 октября заявил о переломном моменте в «освобождении ДНР». О полном контроле над территорией ЛНР глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил 3 июля.

Шойгу назначил Суровикина командующим объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации на Украине 8 октября. До этого военное ведомство такую должность не упоминало.

Спустя два дня после назначения Суровикина российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине. Власти назвали этот шаг ответом на теракт на Крымском мосту, организатором которого ФСБ назвала Киев. Президент Владимир Путин предупреждал, что, если теракты на российской территории продолжатся, «ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз».