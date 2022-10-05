В Запорожской области сообщили о напряженной обстановке на фронте

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Обстановка на линии фронта в Запорожской области остается напряженной. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил член главного совета региона Владимир Рогов.

«Обстановка на линии боевого соприкосновения остается стабильно напряженной. Продолжается контрбатарейная борьба», — сказал он.

Также Рогов рассказал об уничтожении трех украинских реактивных батарей РСЗО «Град». Также разрушена база подготовки Нацгвардии, три склада с боеприпасами, штаб-квартира сотрудников СБУ и иностранных советников в Днепропетровской области, заявил он.

В конце сентября Рогов сообщил о стягивании сил ВСУ в Запорожской области.

С 23 по 27 сентября в Запорожской области, а также в Донецкой и Луганской народных республик и в Херсонской области прошли референдумы по вопросу о вхождении регионов в состав России. В ДНР за присоединение к России проголосовали 99,23% избирателей, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожье — 93,11%.

В начале октября российский парламент ратифицировал договор о вхождении новых регионов в состав России. 5 октября президент Владимир Путин подписал соответствующие конституционные законы.