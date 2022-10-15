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Стремоусов сообщил о попытке наступлении ВСУ в Херсонской области

Замглавы администрации Херсона Стремоусов сообщил о наступлении ВСУ в районе села Дудчаны
ВСУ пытаются начать наступление по направлению дороги Дудчаны — Берислав, сообщил Стремоусов, отметив, что «в Бериславе на данный момент тихо»

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Украинские военные пытаются начать наступление в районе села Дудчаны в Бериславском районе, сообщил в своем телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Фото:Stremousov_Kirill / Telegram
Фото: Stremousov_Kirill / Telegram

«Одно из направлений наступления противника, дорога Дудчаны — Берислав», — написал Стремоусов. Он также отметил, что «в Бериславе на данный момент тихо».

«Также мы предлагаем всем жителям как раз вот правобережной Украины воспользоваться моментом, созвониться по горячей линии, забрать детей, направить их на отдых», — добавил замглавы администрации региона.

Позже Стремоусов заявил, что «никаких резких движений не происходит», и добавил, что не видит перспектив у наступления ВСУ на Херсонском направлении.

Российские военные в середине марта заявили о контроле над Херсонской областью, в конце сентября на контролируемой Россией части региона прошел референдум о вхождении в состав Федерации. 87,05% участников голосования поддержали присоединение региона к России.

Село Дудчаны находится под контролем российских сил, однако с начала октября власти Херсонской области неоднократно сообщают о попытках наступления украинских военных в направлении населенного пункта. 3 октября украинские войска со стороны Дудчан предприняли попытку прорыва на Каховскую ГЭС, но были разбиты, рассказывал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо.

На следующий день Стремоусов сообщил, что продвижение украинских войск в районе Дудчан было остановлено. Позже в Минобороны добавили, что российские военные нанесли удары по 128-й горно-штурмовой и 35-й бригадам ВСУ близ сел Дудчаны и Давыдов Брод в Херсонской области.

До этого, вечером 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские войска взяли под контроль поселок городского типа Архангельское и село Миролюбовка на севере Херсонской области.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Херсонская область ВСУ Кирилл Стремоусов наступление Военная операция на Украине
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