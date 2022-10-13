Пушилин заявил о переломном моменте в «освобождении ДНР»

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На фоне массированных ракетных ударов по всей территории Украины и задействования на фронте призванных на службу в рамках частичной мобилизации во взятии под контроль территорий Донецкой народной республики, которые занимают украинские силы, наступает переломный момент, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас все больше задействуется сил, включая мобилизованных, которые сейчас пока еще проходят обучение, слаживание. Но это уже сейчас позволяет выходить к более четким планированиям следующих операций по освобождению наших населенных пунктов», — сказал Пушилин, отметив, что удары российских сил оказали негативное влияние на моральное состояние украинской армии (цитата по «РИА Новости»).

По итогам референдумов в конце сентября ДНР наряду с ЛНР, Запорожской и Херсонской областями вошла в состав России. Украина и ряд других стран не признали результаты голосований, в Киеве говорили о намерении вернуть утраченные территории.

Президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию 21 сентября. Планируется призвать 300 тыс. человек и в приоритетном порядке — тех, кто имеет нужные военно-учетные специальности, утверждал министр обороны Сергей Шойгу. 4 октября он сообщил о прибытии в войска 200 тыс. мобилизованных.

Кроме того, с 10 октября продолжаются массированные удары российских сил по всей территории Украины. Власти украинских регионов сообщали о ракетных атаках и объявляли воздушную тревогу. В результате серии ракетных ударов повреждениям подверглись объекты инфраструктуры по всей стране, были нарушены электроснабжение и интернет-связь, в некоторых городах останавливался транспорт.

Атаки российских сил последовали вслед за взрывом на Крымском мосту 8 октября, в результате которого погибли четыре человека и разрушились два автомобильных пролета. Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент России Владимир Путин предупредил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.

Страны Запада осудили ракетные удары по украинским городам и пообещали продолжать поддерживать Украину, в том числе поставлять ей вооружение.