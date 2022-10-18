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Песков заявил об отсутствии в Кремле информации по иранским дронам

Песков — на вопрос о покупке боевых дронов у Ирана: не располагаем такой информацией
О применении на Украине дронов иранского производства сообщали Киев и Вашингтон. ЕС по этому факту начал расследование и пригрозил Ирану санкциями. В Москве и Тегеране неоднократно отрицали поставку боевых БПЛА
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press)

Кремлю ничего не известно о покупке боевых беспилотников у Ирана, в ходе спецоперации используется российская техника. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Так, на вопрос журналиста о покупке Москвой иранских дронов представитель Кремля заявил: «Нет, мы не располагаем такой информацией. Используется российская техника, вы знаете об этом, с российскими наименованиями. Все остальные вопросы можно адресовать в Минобороны».

Российские официальные лица подтверждали применение на Украине БПЛА «Орлан-10», «Ланцет», «Иноходец», а также «Герань-2».

Последний, как утверждают украинские власти, представляет собой версию иранского боевого беспилотника типа Shahed. США еще летом утверждали, что у Вашингтона есть информация о планах Ирана предоставить России до нескольких сотен беспилотников, в том числе дроны Shahed-191 и Shahed-129.

В иранском МИДе это не подтвердили, назвав обвинения США безосновательными, а Песков говорил, что подобные сообщения — вбросы. Помощник президента Юрий Ушаков говорил, что Владимир Путин в ходе визита в Тегеран в июле не обсуждал поставки беспилотников.

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С 10 октября, после того как российские военные начали наносить массированные удары по военным и энергетическим объектам на Украине, официальный Киев не единожды сообщал об атаках по объектам инфраструктуры при помощи «дронов-камикадзе», в том числе иранских беспилотников, как утверждал украинский президент Владимир Зеленский.

18 октября глава МИД Польши Збигнев Рау после встречи министров стран ЕС в Люксембурге сообщил о намерении Евросоюза провести расследование, поставляет ли Иран беспилотники российской стороне для использования на Украине. Среди министров иностранных дел стран-членов «есть консенсус», что против Тегерана нужно ввести санкции, добавил он.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Дмитрий Песков Иран Военная операция на Украине беспилотники
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