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Военная операция на Украине ,  
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Украина разорвала дипотношения с Сирией из-за признания ДНР и ЛНР

В Киеве назвали решение Дамаска посягательством на суверенитет Украины, но заявили о сохранении консульских отношений. Сирия заявила о признании республик Донбасса 29 июня. Ранее это сделали Россия и Абхазия
Фото: syria.mfa.gov.ua
Фото: syria.mfa.gov.ua

МИД Украины заявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией при сохранении консульских связей. Такое решение стало ответом на признание Дамаском независимости Донецкой и Луганской народных республик, говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, размещенном на его сайте.

«В ответ на этот недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Сирией без разрыва консульских отношений в соответствии со статьей 2 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года. Украинская сторона также начинает процедуру введения торгового эмбарго в отношении Сирии, а также принятия других санкций в отношении сирийских юридических и физических лиц», — говорится в сообщении.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

В Киеве осудили решение Дамаска и заявили, что расценивают его как недружественный акт, посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины. В МИДе назвали признание Сирией республик Донбасса «грубым нарушением украинского законодательства, Устава ООН и основополагающих норм и принципов международного права».

В дипведомстве отметили, что еще в 2016 году, осуждая политику сирийского президента Башара Асада, Украина закрыла посольство в Дамаске, а в 2018 году приказала закрыть сирийское посольство в Киеве. «Защиту интересов украинцев в Сирии осуществляет украинское посольство в Ливане», — отмечает МИД.

О том, что Сирия решила признать независимость ДНР и ЛНР, сообщили 29 июня агентство SANA и Сирийское государственное телевидение со ссылкой на официальный источник в МИДе. Сирийская сторона планирует связаться с обеими республиками для обсуждения вопросов укрепления взаимодействия и установления дипломатических отношений.

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О намерении Сирии признать ДНР в середине июня сообщал глава республики Денис Пушилин. О начале процедуры президент Сирии Башар Асад объявил в ходе визита делегации ДНР в Дамаск. Глава МИД ДНР Наталья Никонорова позднее сказала, что процесс признания республики Сирией «идет интенсивно», они сотрудничают в сферах образования, науки, медицины и политического строительства.

В Кремле заявили, что Москва будет приветствовать признание республик Донбасса другими странами.

Россия признала независимость ДНР и ЛНР 21 февраля, перед этим президент страны Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором напомнил об украинских событиях 2014 года и указал, что после объявления о создании в Донбассе республик Киев провел против них «две карательные операции». По словам Путина, над людьми в Донбассе «фактически издевались — постоянные обстрелы, блокада».

Независимость ДНР и ЛНР также признала Абхазия.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Украина МИД ДНР ЛНР признание Сирия Дамаск Башар Асад

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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