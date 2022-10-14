Медведев назвал необходимостью использование беспилотников на Украине

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В России предстоит наладить крупномасштабное производство дронов различных типов, так как они показали свою эффективность в современных конфликтах, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Беспилотники доказали свою эффективность в современных конфликтах. Их использование в зоне проведения СВО — насущная необходимость. России еще предстоит наладить крупномасштабный выпуск БПЛА различных типов», — сказал он.

К посту Медведев прикрепил видео с производства ООО «Специальный технологический центр» в Санкт-Петербурге, где, по его словам, недавно «провели контрольную проверку поставок беспилотников «Орлан» в рамках гособоронзаказа.

На кадрах показаны готовые беспилотники и их компоненты.

«Орлан» — семейство малогабаритных беспилотников производства ООО «Специальный технологический центр». Они оборудованы фото- и видеокамерами и предназначены для сбора информации, ведения воздушной разведки в различных погодных условиях.

В июне вице-премьер Юрий Борисов (сейчас глава «Роскосмоса»), который на тот момент курировал оборонно-промышленный комплекс, в интервью РБК отметил, что российские вооруженные силы «с опозданием занялись» внедрением беспилотных средств». По его словам, развивать эту технологию Россию подтолкнул сирийский конфликт. Сейчас в войсках есть «практически все типажи беспилотных средств: разведывательные, ударные, тактические, оперативные и оперативно-тактические», говорил Борисов.

Российский оборонно-промышленный комплекс будет наращивать серийное производство беспилотников, однако сделает это «не в одночасье», подчеркивал вице-премьер.