Власти Эстонии предложили запретить россиянам владеть оружием

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Новая правительственная коалиция Эстонии (Партия реформ, «Отечество» и Социал-демократическая партия) подписала коалиционный договор, в котором предложила запретить живущим в стране гражданам России и Белоруссии владеть оружием, передает портал государственного телерадиовещания ERR.

В марте с этой идеей выступил эстонский Союз владельцев оружия. Его представители предложили внести поправки в закон об оружии и запретить владение лицензированным оружием кому-либо, кроме граждан Эстонии, стран — членов ЕС и НАТО. Все уже действующие разрешения для живущих в стране граждан России и «союзных ей государств» предлагали аннулировать. То же касалось и лиц, у которых есть право проживать в стране.

Закон об оружии, в который предлагают внести поправки, регулирует гражданский оборот огнестрельного, пневматического, холодного и других видов оружия, а также боеприпасов, в том числе в тирах, на стрельбищах и для личных целей.

Союз составил письмо, в котором изложил свои предложения, и направил его действующему министру внутренних дел Кристиану Яани. В своем обращении организация приводила открытые данные, согласно которым на 2020 год в Эстонии проживали 1300 граждан России, имевших разрешение на владение огнестрельным оружием и де-факто владевших им.

Накануне, 14 июля, эстонское правительство ушло в отставку вместе с премьер-министром страны Каей Каллас, новый кабинет будет создан 18 июля. Кандидат на пост главы МВД Лаури Ляэнеметс сказал, что закон о запрете на владение оружием для российских граждан могут принять к концу этого года. Если это произойдет, действующие разрешения аннулируют.

«Лицензии на владение оружием следует аннулировать не только у них, но и у всех тех, кто проявляет враждебность в отношении Эстонии и Украины», — сказал Ляэнеметс в беседе с ERR.

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Он пояснил, что в стране обязательно найдутся люди с эстонским гражданством, которые «могут быть неэстонцами, недружественными по отношению к Украине и, возможно, иметь мнения и мысли, которые несовместимы с сегодняшней ситуацией в области безопасности». «Это означает, что с ними тоже нужно бороться», — заключил политик.