Expressen показала фотографии разрушенного участка «Северного потока»

Взрыв уничтожил не менее 50 м трубопровода «Северный поток», сообщила шведская газета Expressen.

Издание опубликовало снимки, полученные с подводного дрона, который осмотрел место аварии. Съемка проводилась на глубине 80 метров в Балтийском море.

В результате взрыва трещины образовались и на морском дне. Как пишет Expressen, сила взрыва была эквивалентна землетрясению в 2,3 балла по шкале Рихтера.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2» были повреждены в конце сентября. Авария произошла в исключительной экономической зоне Дании и Швеции. Президент России Владимир Путин заявил, что взрывы на трубопроводах организовали «англосаксы», которым это было «выгодно».

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