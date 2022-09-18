Посольство Китая обвинило Чехию в нарушении суверенитета

Чехия подает Тайваню «неправильные сигналы», это следует прекратить и заняться налаживанием отношений с Китаем, заявили в китайском посольстве. Там сочли поездку сенатора в Тайбэй нарушением территориальной целостности КНР

Визит чешской делегации во главе с председателем комитета Сената по образованию, науке и правам человека Йиржи Драгош на Тайвань является серьезным нарушением территориальной целостности и суверенитета Китая, нарушением норм международных отношений. Об этом говорится в сообщении китайского посольства в Чехии.

«Этот шаг является вопиющей поддержкой сепаратистских сил »независимости Тайваня» и сепаратистской деятельности, <...> он также нанесет серьезный ущерб для китайско-чешского сотрудничества», — отметили в дипмиссии Китая.

Пекин призвал Прагу не посылать Тайбэю «неправильные сигналы», а сосредоточиться вместо этого на устранении негативных последствий визита на Тайвань и поддержании стабильного развития отношений Чехии и Китая.

Драгош накануне визита заявил в интервью тайваньскому агентству CNA, что Европа, вероятно, не может поставлять вооружение Тайваню, однако среди европейских стран сложился консенсус относительно развития отношений с островом с помощью мягкой силы, исследований и совместных научных проектов. Сенатор отметил, что новое правительство Чехии намерено уделять особое внимание правам человека и демократии. По мнению Драгоша, Пекину стоит понять, насколько сильно демократические страны поддерживают Тайбэй, чтобы китайские власти поступили прагматично и не начали вторжение.

Тайвань — остров в Южно-Китайском море, примерно в 100 км от побережья материкового Китая. Его административный статус не урегулирован. Территория объявила об отделении от Китая в 1949 году во время гражданской войны, однако китайские власти не признают его независимость и считают его одной из провинций страны.



В апреле этого года Тайвань посетила группа конгрессменов США, что вызвало резкую реакцию Китая. В начале августа остров посетила спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, это был первый визит настолько высокопоставленного чиновника США на Тайвань за 25 лет. Китайские войска после ее поездки начали военные учения со стрельбами у берегов Тайваня, власти острова расценили эти действия в качестве провокации и призвали «не показывать мускулы».

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На фоне эскалации Пекин опубликовал «Белую книгу» с национальной оборонной стратегией страны, которая обновляется каждые два года. В новой редакции китайские власти не исключили захват полуострова силой. Американский президент Джо Байден ранее предупреждал, что США защитят Тайвань в случае агрессии Китая. Вашингтон вооружает Тайбэй по примеру поставок оружия на Украину, говорили источники The New York Times.