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Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве
Они просят пересмотреть судебные решения в виде тюремных сроков, считая, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. Текст письма опубликовал портал «Правмир».

Священники заявили, что выступают против как насилия со стороны демонстрантов, так и представителей власти. Как следует из письма, приговоры фигурантам «московского дела» вызывают у них недоумение в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. По их словам, приговоры в большей степени «похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

Священники отмечают, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. В противном случае «само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок», говорится в письме.

«Мы обращаемся к людям, облеченным судебной властью и несущим службу в силовых структурах нашей страны. Многие из вас крещены в православной церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью», — пишут священнослужители.

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В числе подписавшихся священники из Москвы, Санкт-Петербурга, Сергиева Посада, Великого Новгорода, Ростова Великого, Нижнего Новгорода, Томска, Минусинска, Волгограда, Минска, Гомеля, Дублина, Дюссельдорфа и других.

Один из подписантов Иеромонах Иоанн (Гуайта), клирик храма Космы и Дамиана в Шубине (Москва), рассказал РБК о том, почему он вместе с остальными священниками написал письмо в защиту заключенных по «московскому делу». «Ну, я подписался в авторах, потому что я считаю судебные процессы и то что мы видим на улицах Москвы — неправильно. Считаю так как гражданин, как человек, как христианин и священник. Мы призываем к справедливости, к тому, чтобы судебные власти были независимы от административной власти, чтобы была прозрачность и законность везде. Люди, которые претерпели насилие, чтобы еще были и заключены в тюрьму — ни в какой цивилизованной стране такого нет», — заявил священник.

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Эксперт комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей иеромонах Димитрий (Першин) в комментарии РБК высказал мнение, что многие участники дела — в частности Данила Беглец — пострадали безвинно, часто не осознавая последствий своих действий. По его словам, речь в данном случае нужно вести не о политике, а о милосердии, сострадании, справедливости, о базовых ценностях, без которых невозможен диалог и вообще никакое будущее.

«Чем более неоправданно жестокой будет реакция государства, тем меньше будет у него моральных прав требовать от граждан адекватного поведения. Мы это проходили в начале 20-го века, когда отсутствие обратной связи между государством и разными слоями общества привело к конфликту». «Мне бы очень хотелось, чтобы мы избежали этой ситуации сейчас, чтобы обратная связь возникла», — добавил он.

Ранее стало известно о том, что десятки актеров выступили с поддержкой Павла Устинова, которого суд приговорил к 3,5 колонии за применение насилия к бойцу ОМОНа во время несанкционированной акции 3 августа. Среди тех, кто выступил за пересмотр приговора — Сергей Безруков, Данила Козловский, Гоша Куценко, Олег Меньшиков, Кристина Асмус, Максим Галкин.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: священники, митинги, Москва
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