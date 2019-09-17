Священники РПЦ выступили в защиту фигурантов дела о митингах в Москве

Они просят пересмотреть судебные решения в виде тюремных сроков, считая, что в большей степени приговоры «похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Более 40 священников Русской православной церкви (РПЦ) написало открытое письмо в поддержку фигурантов дела о митингах в Москве, в котором заявляют о необходимости пересмотра судебных решений фигурантам в виде тюремных сроков. Текст письма опубликовал портал «Правмир».

Священники заявили, что выступают против как насилия со стороны демонстрантов, так и представителей власти. Как следует из письма, приговоры фигурантам «московского дела» вызывают у них недоумение в сравнении с другими, гораздо более мягкими приговорами, которые вынесли российские суды обвиняемым в более тяжелых преступлениях. По их словам, приговоры в большей степени «похожи на запугивание граждан России, чем на справедливое решение в отношении подсудимых».

Священники отмечают, что наказание должно быть соразмерно нарушению закона. В противном случае «само правосудие превращается в насмешку и массовый беспорядок», говорится в письме.

«Мы обращаемся к людям, облеченным судебной властью и несущим службу в силовых структурах нашей страны. Многие из вас крещены в православной церкви и считают себя верующими людьми. Судебные разбирательства не должны носить репрессивный характер, суды не могут быть использованы как средство подавления несогласных, применение силы не должно осуществляться с неоправданной жестокостью», — пишут священнослужители.